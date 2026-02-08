Subte Línea D: reabre la estación Agüero luego de tres meses de obras de renovación

Según informó SBASE, la reapertura forma parte del Plan de Renovación Integral de Estaciones, que ya alcanzó a quince paradas de la red. En Agüero, los trabajos apuntaron a resolver problemas estructurales y mejorar la experiencia de los usuarios, con intervenciones tanto en los andenes como en los accesos y sectores comunes.

Las tareas incluyeron la impermeabilización para corregir filtraciones, trabajos de pintura general y la colocación de revestimientos metálicos en zonas críticas. Además, se renovó por completo la iluminación con tecnología LED, se reemplazaron los pisos y se actualizó la señalética para facilitar la circulación y reforzar la seguridad.

En paralelo, se incorporó nuevo mobiliario y se restauraron dos murales históricos ubicados en los andenes, una tarea que estuvo a cargo de especialistas en conservación y que buscó preservar el valor patrimonial de la estación, una de las más tradicionales de la Línea D.

Mientras Agüero vuelve a funcionar con normalidad, otras cinco estaciones continúan cerradas por obras: Piedras y Congreso en la Línea A, Uruguay y Malabia en la Línea B, y Plaza Italia en la Línea D. Desde SBASE adelantaron que el plan de renovación seguirá con nuevas intervenciones en distintas líneas de la red en las próximas semanas.