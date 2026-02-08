Subte Línea D: reabre la estación Agüero luego de tres meses de obras de renovación

La parada vuelve a operar desde este lunes con mejoras en iluminación, accesos y patrimonio, mientras otras cinco estaciones continúan cerradas por trabajos.
La estación Agüero de la Línea D del subte reabrirá este lunes luego de permanecer cerrada durante casi tres meses por obras de renovación integral. La parada vuelve a estar operativa tras completar trabajos de infraestructura, iluminación y puesta en valor patrimonial, en el marco del plan de modernización que lleva adelante Subterráneos de Buenos Aires.
Según informó SBASE, la reapertura forma parte del Plan de Renovación Integral de Estaciones, que ya alcanzó a quince paradas de la red. En Agüero, los trabajos apuntaron a resolver problemas estructurales y mejorar la experiencia de los usuarios, con intervenciones tanto en los andenes como en los accesos y sectores comunes.
Las tareas incluyeron la impermeabilización para corregir filtraciones, trabajos de pintura general y la colocación de revestimientos metálicos en zonas críticas. Además, se renovó por completo la iluminación con tecnología LED, se reemplazaron los pisos y se actualizó la señalética para facilitar la circulación y reforzar la seguridad.
En paralelo, se incorporó nuevo mobiliario y se restauraron dos murales históricos ubicados en los andenes, una tarea que estuvo a cargo de especialistas en conservación y que buscó preservar el valor patrimonial de la estación, una de las más tradicionales de la Línea D.
Mientras Agüero vuelve a funcionar con normalidad, otras cinco estaciones continúan cerradas por obras: Piedras y Congreso en la Línea A, Uruguay y Malabia en la Línea B, y Plaza Italia en la Línea D. Desde SBASE adelantaron que el plan de renovación seguirá con nuevas intervenciones en distintas líneas de la red en las próximas semanas.
