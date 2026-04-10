Iluminan por primera vez la Torre de la Ciudad de Buenos Aires

La histórica Torre de la Ciudad suma iluminación decorativa luego de cuatro décadas de su inauguración, como parte de un plan de puesta en valor del Parque de la Ciudad.
Por primera vez desde su inauguración en 1985, la Torre de la Ciudad contará con un sistema de iluminación decorativa que permitirá destacarla durante la noche. La intervención fue impulsada por el Ministerio de Espacio Público y se enmarca en un plan integral de mejoras en el Parque de la Ciudad.
La incorporación de iluminación coloca a la estructura dentro del circuito de monumentos porteños que se visten de colores en fechas especiales. Con esta obra, el Gobierno busca reforzar la visibilidad de uno de los puntos más emblemáticos del sur de la Ciudad de Buenos Aires.
Con sus 208 metros de altura, la torre (también conocida como "Torre Espacial") es uno de los hitos urbanos más reconocibles, aunque hasta ahora carecía de un sistema lumínico que la jerarquizara durante la noche. La nueva instalación modifica esa condición y amplía su presencia en el paisaje nocturno.
El proyecto forma parte de una estrategia más amplia orientada a recuperar y poner en valor el Parque de la Ciudad, un predio de gran extensión que en los últimos años fue objeto de distintas intervenciones urbanas y de infraestructura.
Desde el Ministerio de Espacio Público destacaron que la iniciativa apunta a consolidar el parque como un espacio público de referencia, mejorando su accesibilidad y sus condiciones generales para el uso ciudadano.
“Iluminar la Torre de la Ciudad nos permite jerarquizar un punto de referencia del Parque de la Ciudad. Estas mejoras acompañan el trabajo que venimos realizando para poner en valor este gran espacio verde”, señaló el ministro Ignacio Baistrocchi.
Con esta incorporación, la Torre de la Ciudad se suma a otros íconos porteños que cuentan con iluminación escenográfica, como la Floralis Genérica, el Puente de la Mujer, el Planetario y el Obelisco, que suelen intervenirse con distintos colores en fechas conmemorativas.
La obra no solo refuerza el perfil simbólico de la torre, sino que también busca integrar el sur de la Ciudad a los recorridos turísticos y culturales nocturnos, ampliando la oferta de espacios urbanos iluminados.
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