Iluminan por primera vez la Torre de la Ciudad de Buenos Aires

Desde el Ministerio de Espacio Público destacaron que la iniciativa apunta a consolidar el parque como un espacio público de referencia, mejorando su accesibilidad y sus condiciones generales para el uso ciudadano.

“Iluminar la Torre de la Ciudad nos permite jerarquizar un punto de referencia del Parque de la Ciudad. Estas mejoras acompañan el trabajo que venimos realizando para poner en valor este gran espacio verde”, señaló el ministro Ignacio Baistrocchi.

Torre de la ciudad 3

Con esta incorporación, la Torre de la Ciudad se suma a otros íconos porteños que cuentan con iluminación escenográfica, como la Floralis Genérica, el Puente de la Mujer, el Planetario y el Obelisco, que suelen intervenirse con distintos colores en fechas conmemorativas.

La obra no solo refuerza el perfil simbólico de la torre, sino que también busca integrar el sur de la Ciudad a los recorridos turísticos y culturales nocturnos, ampliando la oferta de espacios urbanos iluminados.