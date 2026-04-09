La escribana de Adorni volvió a Tribunales: "Estoy tranquila"

Mas tarde, en una entrevista en Infobae en Vivo, Nechevenko afirmó que "ella intervino en las tres operaciones y en ninguna de ellas pidió información de origen de fondos" porque lo conoce a Adorni "hace 25 años", cuando compartieron funciones en una empresa privada.

Asimismo, Nechevenko informó que Adorni hipotecó su departamento de Parque Chacabuco para comprar la casa en el country Indio Cuá, el 15 de noviembre de 2024.

También aseguró que dos mujeres que ella le presentó, una policía retirada y su hija, le prestaron USD 100 mil al economista con una tasa de 11% anual.

“Se trató de una hipoteca por saldo de precio, donde se entrega un monto inicial y el resto se paga en un plazo de un año, según lo acordado entre las partes”.

“¿Qué quiere decir? Que una persona quiere comprar un inmueble, entrega un monto de acuerdo entre comprador y vendedor, obviamente menor al total de la de la operación, y el resto queda a pagar”, explicó.

Según Nechevenko, “nunca hubo cuota”, aunque sí había “un plazo de pago", que era un año. Consideró también que “realmente fue sin interés”. “Después, incluso entre las partes, pueden acordar una prórroga y cambiar, si quieren, algunos términos”, agregó.

Nechevenko intervino en distintas operaciones inmobiliarias de Adorni y su familia: la compra de la casa en el country Indio Cua, el préstamo con garantía hipotecaria sobre el departamento de la calle Asamblea que dos mujeres le hicieron a Adorni y su esposa, y la compra del departamento de Caballito adquirido por el jefe de Gabinete el año pasado, gracias a un crédito que le dieron las vendedoras por 200.000 dólares que, según declaró la escribana ayer, Adorni se comprometió a terminar de pagar en 2026, sin intereses.