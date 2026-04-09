Río Gallegos: 12 presos debieron ser asistidos tras un feroz motín

En tanto, se indicó que el fuego se propagó generando una densa columna de humo en un espacio cerrado, lo que incrementó el riesgo tanto para los detenidos como para el personal policial, por lo que se dio aviso de urgencia a los Bomberos, quienes arribaron junto a policías de distintas dependencias.

De inmediato, los uniformados ingresaron al sector afectado, lograron sofocar el fuego y evacuaron a la totalidad de los internos hacia el patio interno y otras áreas seguras de la dependencia, mientras que, según se informó, varios detenidos presentaban síntomas compatibles con inhalación de humo y posibles lesiones derivadas de la gresca y el incendio.

Ante esta situación, se solicitó asistencia médica urgente, un móvil sanitario arribó al lugar y dispuso el traslado de doce internos al Hospital Regional para su evaluación y atención, mientras que en el caso interviene la secretaría penal de turno y se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes para determinar cómo se desencadenó el motín.