Río Gallegos: 12 presos debieron ser asistidos tras un feroz motín

Un grupo de detenidos protagonizó un motín en la comisaría segunda de Río Gallegos que incluyó una pelea generalizada, destrozos y el incendio de colchones dentro del sector de calabozos.
Más de una docena de presos debieron ser hospitalizados tras producirse un motín en una dependencia policial de la ciudad santacruceña de Río Gallegos donde hubo una pelea generalizada, destrozos y el incendio de colchones dentro del sector de calabozos.
El episodio se registró alrededor de las 00:35 de este jueves en la Comisaría Segunda de la citada ciudad de Santa Cruz y terminó con más de doce internos trasladados de urgencia al Hospital Regional Río Gallegos por inhalación de humo y otras lesiones, según un informe de La Opinión Austral.
En el mismo se indicó que todo comenzó cuando el personal de guardia escuchó golpes provenientes del sector de calabozos, tras lo cual se activó de inmediato el protocolo de intervención, los efectivos se dirigieron hacia el lugar y advirtieron que había una pelea entre dos internos.
De inmediato, intentaron separarlos, pero el clima se agravó y otros presos empezaron una pelea generalizada que rápidamente escaló en violencia y, según consta en el informe interno de la Policía de Santa Cruz, algunos internos iniciaron un incendio en el interior del calabozo, específicamente en cercanías de las rejas de ingreso.
En tanto, se indicó que el fuego se propagó generando una densa columna de humo en un espacio cerrado, lo que incrementó el riesgo tanto para los detenidos como para el personal policial, por lo que se dio aviso de urgencia a los Bomberos, quienes arribaron junto a policías de distintas dependencias.
De inmediato, los uniformados ingresaron al sector afectado, lograron sofocar el fuego y evacuaron a la totalidad de los internos hacia el patio interno y otras áreas seguras de la dependencia, mientras que, según se informó, varios detenidos presentaban síntomas compatibles con inhalación de humo y posibles lesiones derivadas de la gresca y el incendio.
Ante esta situación, se solicitó asistencia médica urgente, un móvil sanitario arribó al lugar y dispuso el traslado de doce internos al Hospital Regional para su evaluación y atención, mientras que en el caso interviene la secretaría penal de turno y se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes para determinar cómo se desencadenó el motín.
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