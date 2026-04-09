Axel Kicillof presenta su espacio en la UBA y refuerza su armado nacional en CABA

El vínculo con el electorado joven es otro de los ejes centrales de su estrategia. Kicillof busca recuperar terreno en un segmento que en 2023 acompañó en gran medida a Javier Milei, y apuesta a hacerlo a través del ámbito educativo. En una reciente charla con estudiantes secundarios, planteó que “lo que está en disputa es qué país queremos: uno primario y dependiente o uno con trabajo, ciencia y educación pública”.

_AR12891 (2).jpg En Olavarría, Axel Kicillof cuestionó el ajuste nacional, destacó la inversión en obra pública y advirtió sobre el impacto del desfinanciamiento en la provincia.

En ese contexto, el mandatario bonaerense viene endureciendo sus críticas al Gobierno nacional. Durante su visita a Olavarría, sostuvo que “el pueblo va a sufrir aún más las consecuencias del ajuste” y remarcó que “hay una Provincia que resiste”, en contraste con las políticas económicas de la Casa Rosada. También volvió a reclamar por los fondos adeudados a la provincia y advirtió sobre el impacto del recorte en la obra pública.

En el plano político, Kicillof se consolidó como uno de los principales referentes de la oposición tras imponerse en la mayoría de los distritos en disputa en las internas del PJ bonaerense. Ese resultado evidenció tensiones con sectores ligados a Máximo Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, aunque mantiene canales de diálogo dentro del peronismo.

El MDF, lanzado en 2025, busca diferenciarse del kirchnerismo tradicional y construir una alternativa federal. En esa lógica, el espacio continuará con nuevas presentaciones sectoriales, como MDF Educación, que funcionarán como piezas de un armado político más amplio. Mientras tanto, en el entorno del gobernador destacan una buena recepción en dirigentes de base del interior y proyectan acelerar la construcción nacional en los próximos meses.