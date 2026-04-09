Axel Kicillof presenta su espacio en la UBA y refuerza su armado nacional en CABA

El mandatario presentará el MDF Universidad y Ciencia en Ciudad Universitaria, en un nuevo paso para consolidar su proyecto presidencial y ampliar su base en un distrito adverso.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezará este jueves el lanzamiento de su espacio político “Movimiento Derecho al Futuro” (MDF) en la Universidad de Buenos Aires, en un acto que se realizará desde las 16 en el Aula Magna del Pabellón 2 de Ciudad Universitaria. Allí presentará el eje “MDF Universidad y Ciencia”, con el que buscará sumar respaldo del ámbito académico y científico.
La actividad se inscribe dentro de una estrategia más amplia para consolidar su armado nacional y proyectarse como candidato presidencial en 2027. No es la primera incursión reciente en la Ciudad de Buenos Aires: el 19 de marzo ya había presentado su fuerza política en el teatro El Picadero, y ahora vuelve a un distrito históricamente adverso para el peronismo con el objetivo de ganar visibilidad y volumen político.
El acto contará con la presencia de investigadores, docentes y estudiantes, y estará centrado en la defensa del sistema científico y universitario. En esa línea, Kicillof viene advirtiendo sobre el desfinanciamiento del sector y planteará la necesidad de sostener el desarrollo tecnológico como eje del crecimiento del país. “Defender la universidad pública y la ciencia argentina no es un simple acto de resistencia política, es pensar en el desarrollo”, expresó en la convocatoria.
En paralelo, el gobernador avanza en la construcción de equipos técnicos y estructura política. En ese marco, lanzó el Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF), pensado como usina programática de su espacio. Además, mantiene reuniones periódicas con intendentes del conurbano y dirigentes históricos como Alberto Descalzo y Julio Pereyra, con quienes analiza la expansión del MDF hacia el interior del país y la conformación de mesas de trabajo provinciales.
El vínculo con el electorado joven es otro de los ejes centrales de su estrategia. Kicillof busca recuperar terreno en un segmento que en 2023 acompañó en gran medida a Javier Milei, y apuesta a hacerlo a través del ámbito educativo. En una reciente charla con estudiantes secundarios, planteó que “lo que está en disputa es qué país queremos: uno primario y dependiente o uno con trabajo, ciencia y educación pública”.
En ese contexto, el mandatario bonaerense viene endureciendo sus críticas al Gobierno nacional. Durante su visita a Olavarría, sostuvo que “el pueblo va a sufrir aún más las consecuencias del ajuste” y remarcó que “hay una Provincia que resiste”, en contraste con las políticas económicas de la Casa Rosada. También volvió a reclamar por los fondos adeudados a la provincia y advirtió sobre el impacto del recorte en la obra pública.
En el plano político, Kicillof se consolidó como uno de los principales referentes de la oposición tras imponerse en la mayoría de los distritos en disputa en las internas del PJ bonaerense. Ese resultado evidenció tensiones con sectores ligados a Máximo Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, aunque mantiene canales de diálogo dentro del peronismo.
El MDF, lanzado en 2025, busca diferenciarse del kirchnerismo tradicional y construir una alternativa federal. En esa lógica, el espacio continuará con nuevas presentaciones sectoriales, como MDF Educación, que funcionarán como piezas de un armado político más amplio. Mientras tanto, en el entorno del gobernador destacan una buena recepción en dirigentes de base del interior y proyectan acelerar la construcción nacional en los próximos meses.
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