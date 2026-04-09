Comenzó el paro de colectivos de la UTA: qué líneas se adhieren a la medida por falta de pago

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Por su parte, desde la Secretaría de Transporte habián asegura que transferirá este miércoles los subsidios de la Nación a las empresas de colectivos, pero la reducción de frecuencias que se registró en el AMBA en las últimas horas se mantendrá debido a que consideran que el monto que recibirán no cubre toda la deuda.

“Mañana (por hoy) se pagan los subsidios de nación a las empresas, en el cuarto día hábil del mes. Depende de ellos (que se restituyan los servicios habituales y levanten las amenazas de paro para este miércoles). Nosotros estamos haciendo lo que hay que hacer. Pagarles y reunirnos”, sostuvieron el martes voceros de Transporte.

Mientras que el Gobierno convocó a las empresas de colectivos para intentar alcanzar un acuerdo sobre la actualización de los subsidios, con el objetivo de evitar la interrupción total del servicio y normalizar las frecuencias, que ya presentan demoras y recortes. Según confirmaron la reunión tendrá lugar este jueves a las 10:30 en la sede de la Secretaría de Transporte, conducida por Fernando Herrmann.

Al encuentro asistirán representantes de las principales cámaras empresarias del sector: la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (C.T.P.B.A.), la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de la Provincia de Buenos Aires (C.E.U.T. U.P.B.A.), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (C.E.A.P.) y la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (C.E.T.U.B.A.).

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