Comenzó el paro de colectivos de la UTA: qué líneas se adhieren a la medida por falta de pago

El gremio anunció una retención de tareas y el servicio tendrá menos frecuencia, en reclamo de sueldos atrasados. Este jueves habrá una reunión clave.
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) ya se encuentra en paro y hará una reducción de sus tareas, por lo que habrá menos frecuencia de colectivos circulando en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) debido al atraso en el pago de los sueldos de marzo.
“Informamos que, encontrándonos al cuarto día hábil del mes, sin haberse dado cumplimiento íntegro al pago de los salarios del mes de marzo en determinadas empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires, se resuelve la retención de tareas a partir de las 00 horas del día 9 de abril del corriente, en aquellas empresas que no hayan cancelado la totalidad de los haberes, como medida de autotutela de los trabajadores representados”, dice el texto.
“Los empresarios bajaron la frecuencia de los servicios, generaron un gran malestar en los usuarios y violencia hacia nuestros representados, manifestando que no les ingresaron los subsidios nacionales ni provinciales. Nosotros queremos cobrar los sueldos y defenderemos los puestos de trabajo”, concluye el documento de la UTA.
Desde el gremio aclararon cuáles son las líneas en las que se realizará la retención de tareas, aunque insistieron en que la medida queda supeditada al pago de los salarios.
Por su parte, desde la Secretaría de Transporte habián asegura que transferirá este miércoles los subsidios de la Nación a las empresas de colectivos, pero la reducción de frecuencias que se registró en el AMBA en las últimas horas se mantendrá debido a que consideran que el monto que recibirán no cubre toda la deuda.
“Mañana (por hoy) se pagan los subsidios de nación a las empresas, en el cuarto día hábil del mes. Depende de ellos (que se restituyan los servicios habituales y levanten las amenazas de paro para este miércoles). Nosotros estamos haciendo lo que hay que hacer. Pagarles y reunirnos”, sostuvieron el martes voceros de Transporte.
Mientras que el Gobierno convocó a las empresas de colectivos para intentar alcanzar un acuerdo sobre la actualización de los subsidios, con el objetivo de evitar la interrupción total del servicio y normalizar las frecuencias, que ya presentan demoras y recortes. Según confirmaron la reunión tendrá lugar este jueves a las 10:30 en la sede de la Secretaría de Transporte, conducida por Fernando Herrmann.
Al encuentro asistirán representantes de las principales cámaras empresarias del sector: la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (C.T.P.B.A.), la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de la Provincia de Buenos Aires (C.E.U.T. U.P.B.A.), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (C.E.A.P.) y la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (C.E.T.U.B.A.).
Líneas del 1 al 49: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46 y 49.
Líneas del 51 al 98: 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97 y 98.
Líneas del 100 al 148: 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 140, 143, 145, 146 y 148.
Líneas del 150 al 197: 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 168, 169, 172, 174, 177, 178, 179, 180, 181, 184, 185, 188, 193 y 197.