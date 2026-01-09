Clima en Buenos Aires: se viene la lluvia, ¿a qué hora se larga?

Se espera la lluvia entre las 17 y las 21, con 50% de probabilidades de tormenta para las 18 horas.

Para el sábado, se espera una jornada lluviosa en el AMBA. La mínima será de 18°C y la máxima de 24°C, con cielo con nubosidad y viento del sur, acompañado por ráfagas a lo largo de la jornada.

image

Ya el domingo, el panorama se mantendrá estable, con cielo ligeramente nublado y marcas térmicas que oscilarán entre los 17°C y los 30°C, nuevamente con viento del sureste.

En el NOA y NEA, se espera una jornada con temperaturas moderadas, con máximas que no superarán los 27°C en provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta y Tucumán. El SMN anticipa condiciones de inestabilidad, con probabilidad de lluvias y tormentas en distintos sectores de la región.

En la región centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán parecidas, con máximas de 27°C. Se prevén momentos de nubosidad variable y posibles chaparrones aislados en algunas zonas. Mientras que, en Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrán estas condiciones de temperatura, con marcas 27°C. Predominará el cielo parcialmente nublado, aunque no se descartan áreas de inestabilidad en sectores puntuales.

image

La región Litoral también atravesará una jornada con máximas cercanas a los 30°C y 32°C. Habrá períodos de cielo nublado, especialmente en Misiones, Corrientes y el norte de Entre Ríos.

El sur del país presentará un panorama completamente distinto: las temperaturas serán bajas en comparación con el resto del territorio, con máximas entre los 11°C y 20°C. Se espera nubosidad variable en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego.