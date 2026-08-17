La Ciudad homenajeó a San Martín y reconoció a policías, maestros y médicos: "Héroes de hoy"

Y agregó: “La certeza de que la propiedad privada es inviolable, el cuidado de lo público y el respeto al otro son parte de esa identidad, de la forma que elegimos construir y vivir. Vamos a defender el camino de la grandeza y el progreso”.

Con la interpretación del Himno Nacional Argentino a cargo de Nahuel Pennisi, una de las voces más queridas de la música popular argentina, se proyectó un video musicalizado por una orquesta en vivo. Desde las 10 hubo música folclórica, juegos para chicos y foodtrucks: cantaron Los Tordos, bailaron los artistas del Ballet del Instituto de Arte Folklórico y el Ballet de Romance de Zamba, y Pennisi dio un mini show.

En su discurso, Jorge Macri, afirmó: “No vamos a permitir que nada ni nadie nos quite esa libertad. No estamos dispuestos a negociar ese valor esencial que nos define como argentinos, como porteños, como hombres y mujeres de bien. La Ciudad de Buenos Aires no se rinde, vamos a seguir defendiendo ese legado de libertad”.

El Jefe de Gobierno estuvo acompañado por su esposa, la periodista María Belén Ludueña; la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio; el Jefe de Gabinete de ministros, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Salud, Fernán Quirós; el de Desarrollo Humano, Gabriel Mraida; el de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi; el de Seguridad, Horacio Giménez, y la ministra de Cultura, Gabriela Ricardes. También la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la CABA, Inés Weinberg; y los embajadores de Chile, Gonzalo Uriarte, y de Perú, Carlos Alberto Chocano Burga.

Los homenajeados por su compromiso, trayectoria y liderazgo:

Seguridad y Emergencias: Oficiales de la Policía de la Ciudad Franco Sajama Ovando, Ignacio Budkin, Josué Eluney Mendy Biere, y los Mayores Carlos A. Roncati y Diego Ariel Tolaba. Las condecoraciones al bombero calificado fueron para Franco Valentín Zanino, bombero superior Leonel Horacio Caraballo, capitán Adrián Jorge Suárez, teniente Raúl Martín Aguirres y comandante Cristian Gabriel Bello.

Educación: directoras y rectoras Nora Ferrari (Escuela Primaria N° 30 "Granaderos de San Martín"), Verónica Jacques (Jardín de Infantes Común N° 7), Laura Bontempi (Escuela del Sol), María Cecilia Forns (Instituto Santo Tomás de Aquino) y Mónica Bruno (Colegio N° 3 "Mariano Moreno").

Salud Pública: Alicia Fayad (jefa de la Unidad de Nefrología), Ana Corisi (cirujana cardiovascular) y Diego Guardabassi (anestesista), todos del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez; así como a Nicolás Sánchez y Leandro Mosna (cirujanos de trasplante) del Hospital Argerich y del Ente Autárquico Instituto de Trasplante.