La Ciudad impulsa los taxis eléctricos con créditos muy accesibles y ya están en las calles porteñas

“Con los nuevos taxis eléctricos, el e-Bus del Casco Histórico y el TramBus, la movilidad en Buenos Aires se está poniendo a la altura de las grandes capitales del mundo. Y a partir de 2027 el 30% de la flota de colectivos funcionará con energía limpia. Queremos que los vecinos cada día viajen mejor en la Ciudad más linda del mundo”, agregó Jorge Macri. Y explicó además que la exención del pago del peaje para los autos eléctricos en las autopistas porteñas se prorrogará por un año más. Lo acompañaron el presidente del Banco Ciudad, Guillermo Laje, y el secretario de Tránsito, Darío Antiñolo.

Los taxistas que cambiaron sus autos por eléctricos y estuvieron junto al Jefe de Gobierno son Gerardo Ángel Trillini (60 años), Claudio Adrián Fernandez (67), Felix Adán Borges (62), Edgar Marcelo Pereira (61), Jorge Ignacio Scherer Keen (54), Carlos Alberto Lovey (51), Pablo Martín Barizo (56), Jorge Alberto Guzman (59), Eduardo Marcelo Aizemberg (45), Guillermo Rodríguez (67), Claudio Rubén Kerszberg (61), Américo José Sánchez (72); viven en PH o casa, lo que les facilita la instalación del cargador.

Las unidades son 100% eléctricas o híbridas enchufables, y recorren entre 380 y 400 kilómetros con una sola carga, mientras que los kilómetros diarios típicos del servicio rondan en los 220. El sistema admite tres modalidades: carga lenta (enchufe doméstico), semi rápida y rápida, esta última disponible en estaciones de servicio y capaz de completar la batería en media hora.

Los créditos se piden mediante el sitio del Banco Ciudad: https://bancociudad.com.ar/institucional/micrositio/VHibridos_TaxisRemisesMotos.