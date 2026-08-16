Milei retoma su agenda pública y se mostrará en un homenaje a José de San Martín

El presidente encabezará este lunes el acto en Retiro, donde dará un discurso y compartirá la ceremonia con Jorge Macri, en medio del acercamiento entre LLA y el PRO.
Javier Milei volverá a mostrarse en público este lunes después de más de una semana con una agenda reservada en la Quinta de Olivos. El Presidente encabezará desde las 15 el acto por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, en el monumento ubicado en la Plaza San Martín, en el barrio porteño de Retiro. El mandatario brindará un discurso y compartirá la ceremonia con Jorge Macri, en un contexto marcado por el acercamiento entre La Libertad Avanza y el PRO.
El regreso de Milei a la escena pública se producirá diez días después de su última aparición, cuando viajó a Colombia para participar de la asunción de Abelardo de la Espriella. Durante su ausencia, Karina Milei y la mesa política del Gobierno concentraron la actividad partidaria y legislativa, con especial atención en la estrategia oficial después del revés sufrido en el Senado y en la búsqueda de acuerdos para impulsar los próximos proyectos del Ejecutivo.
La presencia de Jorge Macri adquiere especial relevancia por las negociaciones que La Libertad Avanza y el PRO mantienen para coordinar posiciones en el Congreso y avanzar hacia posibles acuerdos electorales. El diálogo se reactivó la semana pasada después de una conversación entre Karina Milei y Mauricio Macri, que derivó en la convocatoria a una mesa de negociación política. Del encuentro participaron Diego Santilli, Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem por el oficialismo, mientras que Cristian Ritondo y Fernando de Andreis representaron al PRO.
El objetivo de ambos espacios excede el respaldo parlamentario y apunta a explorar un acuerdo electoral que pueda extenderse a los distritos gobernados por el PRO, incluida la Ciudad de Buenos Aires. Cerca del partido de Mauricio Macri reconocieron que existe una mayor predisposición al entendimiento: “Hay una buena sintonía y mayor predisposición a acordar en CABA”. Las reuniones entre los dirigentes se repetirán cada dos semanas para avanzar sobre los principales temas legislativos y políticos.
En paralelo, Jorge Macri mantiene su intención de buscar la reelección al frente de la Ciudad de Buenos Aires, aunque en su entorno remarcan que todavía resta tiempo para definir el escenario electoral. “Quiere ser reelecto y va a trabajar para eso. Ahora está muy abocado a la gestión”, señalaron cerca del jefe de Gobierno. En ese marco, el acto por San Martín será la primera aparición conjunta de Milei y Jorge Macri desde la reactivación de las conversaciones entre ambos espacios y funcionará también como una señal política del acercamiento.
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