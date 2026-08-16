Milei retoma su agenda pública y se mostrará en un homenaje a José de San Martín

El presidente encabezará este lunes el acto en Retiro, donde dará un discurso y compartirá la ceremonia con Jorge Macri, en medio del acercamiento entre LLA y el PRO.

Javier Milei volverá a mostrarse en público este lunes después de más de una semana con una agenda reservada en la Quinta de Olivos. El Presidente encabezará desde las 15 el acto por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, en el monumento ubicado en la Plaza San Martín, en el barrio porteño de Retiro. El mandatario brindará un discurso y compartirá la ceremonia con Jorge Macri, en un contexto marcado por el acercamiento entre La Libertad Avanza y el PRO.