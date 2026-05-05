La Policía de la Ciudad clausuró otro corralón ilegal en la Villa 31 y detuvo a tres personas

El corralón ya había sido clausurado la semana pasada y las autoridades habían soldado el portón de acceso. Sin embargo, el sábado la Policía detectó que la entrada había sido violentada. En ese momento, un hombre fue sorprendido intentando retirar materiales y quedó imputado por violación de clausura.

Posteriormente, otras tres personas ingresaron ilegalmente al predio y fueron detenidas durante un nuevo procedimiento. Con este operativo, ya son cinco los corralones ilegales clausurados recientemente en la Villa 31 en el marco del plan de ordenamiento impulsado por el Gobierno porteño.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, defendió las medidas y aseguró que el objetivo es frenar las construcciones irregulares dentro del barrio. “No vamos a permitir que el crecimiento descontrolado siga poniendo en riesgo a los vecinos”, sostuvo el mandatario porteño.

En paralelo, la Ciudad desplegó operativos de saturación policial, retenes de control y peatonalización de calles para impedir el ingreso de materiales de construcción. También avanzó con desalojos de terrenos ocupados, remoción de estructuras ilegales y demoliciones vinculadas a actividades delictivas.

Las autoridades porteñas sostienen que la urbanización iniciada en 2016 no logró ordenar el crecimiento de la Villa 31, donde viven unas 45 mil personas en un predio de 72 hectáreas frente al barrio de Retiro. Por ese motivo, el Ejecutivo local afirma que profundizará los controles y las medidas de regulación urbana en la zona.