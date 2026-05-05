La Policía de la Ciudad clausuró otro corralón ilegal en la Villa 31 y detuvo a tres personas

El predio abastecía de materiales a construcciones dentro del barrio y funcionaba sin habilitación. El Gobierno porteño ya cerró cinco corralones en la zona como parte de un operativo de control urbano y seguridad.
El Gobierno de la Ciudad clausuró un nuevo corralón ilegal que operaba en la Villa 31 y era utilizado para el almacenamiento y distribución clandestina de materiales de construcción. Durante el operativo, realizado por la Policía de la Ciudad y la Agencia Gubernamental de Control, fueron detenidas tres personas acusadas de violación de clausura y resistencia a la autoridad.
Según informaron fuentes oficiales, el lugar funcionaba principalmente durante la noche y abastecía a construcciones dentro del barrio. En el predio se hallaron grandes cantidades de ladrillos, hierro, arena y otros insumos de obra, además de pallets de bebidas comercializadas sin autorización.
La Ley 6.129, que regula el proceso de urbanización de la Villa 31, prohíbe la instalación de corralones en sectores específicos del barrio para evitar el crecimiento urbano descontrolado y reducir riesgos estructurales y de seguridad. A pesar de esa normativa, el establecimiento operaba sin habilitación.
El corralón ya había sido clausurado la semana pasada y las autoridades habían soldado el portón de acceso. Sin embargo, el sábado la Policía detectó que la entrada había sido violentada. En ese momento, un hombre fue sorprendido intentando retirar materiales y quedó imputado por violación de clausura.
Posteriormente, otras tres personas ingresaron ilegalmente al predio y fueron detenidas durante un nuevo procedimiento. Con este operativo, ya son cinco los corralones ilegales clausurados recientemente en la Villa 31 en el marco del plan de ordenamiento impulsado por el Gobierno porteño.
El jefe de Gobierno, Jorge Macri, defendió las medidas y aseguró que el objetivo es frenar las construcciones irregulares dentro del barrio. “No vamos a permitir que el crecimiento descontrolado siga poniendo en riesgo a los vecinos”, sostuvo el mandatario porteño.
En paralelo, la Ciudad desplegó operativos de saturación policial, retenes de control y peatonalización de calles para impedir el ingreso de materiales de construcción. También avanzó con desalojos de terrenos ocupados, remoción de estructuras ilegales y demoliciones vinculadas a actividades delictivas.
Las autoridades porteñas sostienen que la urbanización iniciada en 2016 no logró ordenar el crecimiento de la Villa 31, donde viven unas 45 mil personas en un predio de 72 hectáreas frente al barrio de Retiro. Por ese motivo, el Ejecutivo local afirma que profundizará los controles y las medidas de regulación urbana en la zona.