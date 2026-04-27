Flores: un policía murió aplastado por un cartel que cayó de la Autopista 25 de Mayo

La Justicia investiga el hecho ocurrido en Membrillar y Teniente Coronel Casimiro Recuero, luego de que un camión rozada un fragmento metálico.
Un oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires murió en la tarde de este lunes al ser golpeado por un cartel de señalización, que cayó desde la autopista 25 de Mayo por el choque de dos camiones, en el barrio porteño de Flores.
Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió en Membrillar y Teniente Coronel Casimiro Recuero, donde la víctima, miembro de la Comisaría Vecinal 7A, prestaba servicio cuando fue aplastado por el cartel.
El rodado de gran porte circulaba en sentido a la Ciudad de Buenos Aires cuando, por circunstancias que son motivo de investigación, el camionero perdió el control a la altura de Carabobo e impactó contra la defensa de la traza y un poste, dejando colgado el cartel.
Otro camión que venía por detrás colisionó con el objeto por segunda vez y provocó su descenso hacia la vía pública hasta que aplastó al damnificado, cuyo deceso fue constatado por una ambulancia del SAME concurrió de emergencia al lugar.
El conductor del camión, lejos de detener su marcha tras el accidente, continuó por la autopista con el vehículo visiblemente dañado. Un patrullero, alertado por lo sucedido, inició una persecución y logró interceptar el camión a la altura de Avenida Boedo.
Por el momento, la investigación se centra en establecer la mecánica exacta del accidente y la cantidad de vehículos involucrados. Además, la justicia pondrá en consideración tanto el estado de la defensa vial en ese tramo como la responsabilidad del conductor.