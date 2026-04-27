Flores: un policía murió aplastado por un cartel que cayó de la Autopista 25 de Mayo

Otro camión que venía por detrás colisionó con el objeto por segunda vez y provocó su descenso hacia la vía pública hasta que aplastó al damnificado, cuyo deceso fue constatado por una ambulancia del SAME concurrió de emergencia al lugar.

El conductor del camión, lejos de detener su marcha tras el accidente, continuó por la autopista con el vehículo visiblemente dañado. Un patrullero, alertado por lo sucedido, inició una persecución y logró interceptar el camión a la altura de Avenida Boedo.

Por el momento, la investigación se centra en establecer la mecánica exacta del accidente y la cantidad de vehículos involucrados. Además, la justicia pondrá en consideración tanto el estado de la defensa vial en ese tramo como la responsabilidad del conductor.