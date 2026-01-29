Patentes 2026 en CABA: proponen un tope para frenar aumentos por encima de la inflación

La iniciativa fue anunciada mediante un comunicado oficial y busca dar respuesta al impacto que generaron las últimas actualizaciones del tributo sobre determinados vehículos, en un contexto de desaceleración inflacionaria pero con subas dispares entre distintos rubros.

Según explicaron desde el Ejecutivo porteño, el proyecto propone fijar un límite claro a la evolución del impuesto, de modo que la variación interanual quede atada al índice inflacionario del año pasado. De aprobarse, el nuevo esquema alcanzaría a todas las categorías del Impuesto a la Patente Vehicular, sin excepciones.

En paralelo al envío del proyecto, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) resolvió prorrogar los vencimientos actualmente previstos para el pago de las patentes. La decisión apunta a otorgar más tiempo a los contribuyentes mientras la Legislatura analiza la propuesta y se define el nuevo marco legal.

Embed NINGUNA PATENTE SE ACTUALIZARÁ POR ENCIMA DE LA INFLACIÓN



El Gobierno de la Ciudad decidió enviar un proyecto de ley a la Legislatura para que las actualizaciones tengan como tope la inflación de 2025.

Desde el Gobierno porteño aclararon que las subas registradas no respondieron a un aumento del impuesto en sí, sino a una actualización vinculada a las valuaciones fiscales de los vehículos. Esos valores se calculan en base a los precios de mercado definidos por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), que funciona como referencia para la base imponible del tributo.

Las autoridades recordaron que tanto el método de cálculo como las alícuotas vigentes fueron aprobados oportunamente por la Legislatura. No obstante, el proyecto enviado ahora introduce un cambio central al incorporar un tope que busca garantizar previsibilidad y evitar que la carga tributaria crezca por encima de la inflación anual.

El Ejecutivo porteño remarcó que la iniciativa apunta a “dar certidumbre” a los contribuyentes y despejar dudas sobre el impacto final del impuesto durante 2026. En ese marco, se espera que en los próximos días la AGIP brinde precisiones sobre cómo se instrumentará la eventual adecuación de las boletas ya emitidas, en caso de que la ley avance en el recinto legislativo.