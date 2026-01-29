Palermo: un incendio en un edifico deja tres heridos y 25 evacuados

El foco se originó en el ducto del edificio, lo que provocó que el humo se expandiera rápidamente hacia los pisos superiores y la terraza. La situación fue advertida por vecinos y personal del lugar, lo que motivó el llamado inmediato a los servicios de emergencia. Al arribar, los equipos constataron la presencia de humo visible en la parte alta del inmueble.

En el lugar trabajaron Bomberos de la Ciudad junto con diez móviles del SAME, que asistieron a las personas afectadas y coordinaron la evacuación preventiva. Una mujer y dos hombres fueron atendidos por inhalación de humo, mientras que uno de los heridos recibió atención médica dentro de una clínica quirúrgica de estética que funciona en el mismo edificio.

Operativo y evacuación

Las autoridades dispusieron la evacuación de aproximadamente 25 personas, como medida de seguridad, para permitir el trabajo de los bomberos y evitar mayores riesgos. El procedimiento incluyó el control del foco, la ventilación del ducto y la revisión de las instalaciones para descartar una posible reactivación del incendio.

Hasta el momento no se informaron las causas del incendio, aunque se indicó que el área afectada quedó bajo revisión técnica. El tránsito en la zona fue parcialmente restringido durante el operativo y luego normalizado. No se registraron víctimas fatales ni daños estructurales de gravedad, mientras continúan las evaluaciones correspondientes.