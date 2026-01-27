Con un acto en la Plaza de la Shoá, Jorge Macri recordó a las víctimas del Holocausto

Durante el encuentro, realizado en la Plaza de la Shoá, Macri sostuvo que “además de ser una tragedia del pueblo judío, el Holocausto es una herida profunda en la historia de la humanidad”, y remarcó que preservar la memoria es fundamental para evitar que hechos de esa magnitud se repitan. En ese sentido, afirmó que la discriminación y el antisemitismo no tienen lugar en la sociedad.

El acto contó con la participación del presidente del Museo del Holocausto de Buenos Aires, Marcelo Mindlin, y de la secretaria General y directora del museo, Fabiana Mindlin. En ese marco, el jefe de Gobierno reafirmó el compromiso de la Ciudad con la defensa de los derechos humanos, la convivencia democrática y el respeto por la libertad religiosa, cultural y política.

Durante la ceremonia se recordó a los integrantes del pueblo judío asesinados por la dictadura nazi en Alemania y en los territorios ocupados por el régimen nacionalsocialista durante la Segunda Guerra Mundial, así como a todas las víctimas del odio, la persecución y la violencia sistemática. El homenaje concluyó con el encendido de velas en memoria de las víctimas, en un clima de respeto y reflexión compartida.

La conmemoración fue establecida a nivel internacional el 1 de noviembre de 2005, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 60/7. A través de esa iniciativa, el organismo instituyó esta jornada y reafirmó el rechazo a toda forma de negacionismo del Holocausto, en el marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que condena la intolerancia religiosa, la incitación al odio, el acoso y la violencia contra personas o comunidades por motivos étnicos o religiosos.