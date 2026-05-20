Santiago Motolo recibió una probation en la causa por su video viral disparando armas en la Villa 31

Desde el Ministerio Público Fiscal porteño explicaron que la resolución se enmarca en una lógica de justicia restaurativa, buscando reparar el daño generado mediante el mismo canal en el que se difundió el hecho: las redes sociales. En ese sentido, consideraron importante utilizar el alcance del influencer para advertir a jóvenes sobre los riesgos y consecuencias del uso irresponsable de armas de fuego.

Probation por filmarse disparando el actor Santiago Motolo grabó

Motolo ganó notoriedad por sus participaciones en las series O11CE y El Marginal. Luego de la difusión del video, recibió fuertes críticas en redes sociales por la exhibición de armas y la conducta mostrada en las imágenes.