Santiago Motolo recibió una probation en la causa por su video viral disparando armas en la Villa 31

Una probation le permite a una persona acusada de un delito menor evitar la cárcel y los antecedentes penales si cumple con ciertas reglas de conducta o tareas comunitarias. El actor e influencer ya difundió un video de concientización, ahora deberá donar dinero al Garrahan y realizar tareas comunitarias.
El actor e influencer Santiago Motolo difundió un video de concientización sobre el uso de armas luego de recibir una probation en una causa judicial iniciada por la viralización de imágenes donde aparecía efectuando disparos al aire en el barrio 31 de la Ciudad de Buenos Aires.
La investigación fue llevada adelante por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°11, que identificó al influencer como una de las personas que disparaban en el marco de un “tour por la Villa 31” publicado en redes sociales. Tras el avance de la causa, la Justicia ordenó retirar el contenido y avanzar con distintas medidas de prueba.
Como parte del acuerdo judicial, Motolo debió publicar dos videos preventivos en sus redes, donar un millón de pesos al Hospital Garrahan, asistir al taller “Comportamiento Ciudadano” y cumplir 30 horas de tareas comunitarias en la Sociedad Vecinal de Fomento “Pro Av. Cruz”. Además, durante un año tendrá que presentarse ante las autoridades judiciales cuando sea requerido.
Desde el Ministerio Público Fiscal porteño explicaron que la resolución se enmarca en una lógica de justicia restaurativa, buscando reparar el daño generado mediante el mismo canal en el que se difundió el hecho: las redes sociales. En ese sentido, consideraron importante utilizar el alcance del influencer para advertir a jóvenes sobre los riesgos y consecuencias del uso irresponsable de armas de fuego.
Motolo ganó notoriedad por sus participaciones en las series O11CE y El Marginal. Luego de la difusión del video, recibió fuertes críticas en redes sociales por la exhibición de armas y la conducta mostrada en las imágenes.
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