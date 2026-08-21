Alerta por el Súper El Niño: ya comenzó y anticipan meses de lluvias intensas y fuertes tormentas

Para Buenos Aires, el escenario anticipa más períodos de inestabilidad, lluvias abundantes y tormentas fuertes, especialmente durante la primavera. En determinados episodios podrían registrarse precipitaciones intensas en períodos cortos, ráfagas y abundante actividad eléctrica.

El fenómeno climático podría modificar el régimen de lluvias en distintas regiones del país durante los próximos meses.

El aumento de las lluvias también puede generar complicaciones en zonas urbanas y rurales. Los acumulados importantes pueden provocar anegamientos, inundaciones y crecidas de ríos y arroyos, sobre todo cuando las precipitaciones se mantienen durante varios días.

En el resto de la Argentina, el impacto será diferente según cada región. En algunas zonas, las lluvias superiores a lo normal podrían beneficiar a determinados cultivos, aunque el exceso de humedad también puede dificultar las tareas agrícolas, el tránsito rural y las cosechas.

¿Habrá calor extremo?

La llegada de El Niño no significa que la Argentina vaya a atravesar meses de calor permanente. El fenómeno modifica patrones climáticos a gran escala, pero sus efectos dependen de la época del año y de la región.

Por eso, durante los próximos meses todavía pueden producirse ingresos de aire frío y jornadas con temperaturas bajas. La principal señal para la Argentina estará relacionada con una mayor probabilidad de determinados patrones de precipitaciones y tormentas.

La primavera será especialmente importante. El incremento de la humedad y las temperaturas, combinado con condiciones atmosféricas favorables, puede generar episodios de tiempo severo.

De todos modos, el término “Súper El Niño” no implica que necesariamente se produzca una sucesión de catástrofes meteorológicas. Los pronósticos climáticos permiten establecer tendencias generales para períodos de varios meses, pero no pueden anticipar con tanta anticipación cuándo ocurrirá una tormenta extrema ni cuánta lluvia caerá en un punto determinado.

Por eso, durante los próximos meses será fundamental seguir las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional, especialmente ante posibles alertas por tormentas, lluvias intensas, vientos y crecidas.