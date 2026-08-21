Alerta por el Súper El Niño: ya comenzó y anticipan meses de lluvias intensas y fuertes tormentas

El fenómeno ya está activo y tiene una probabilidad cercana al 100% de continuar durante agosto, septiembre y octubre. El AMBA será una de las zonas a monitorear.
El Súper El Niño ya está activo y su evolución genera atención de cara a los próximos meses. El fenómeno climático, asociado a un calentamiento anómalo del océano Pacífico y a cambios en la circulación atmosférica, puede modificar el régimen de lluvias y tormentas en distintas regiones de la Argentina.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima una probabilidad cercana al 100% de que la fase cálida de El Niño continúe durante el trimestre agosto-septiembre-octubre. La primavera será un período clave para observar con mayor claridad sus efectos sobre el territorio nacional.
En las últimas semanas comenzó a instalarse la expresión “Súper El Niño” para describir la intensidad que podría alcanzar el fenómeno. Sin embargo, se trata de una denominación informal: el SMN utiliza oficialmente el concepto de fase cálida de El Niño.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aparece entre las regiones que deberán seguir con especial atención la evolución del fenómeno. El Niño suele favorecer cambios en la circulación atmosférica que pueden aumentar la probabilidad de lluvias por encima de los valores normales en el centro-este del país.
Para Buenos Aires, el escenario anticipa más períodos de inestabilidad, lluvias abundantes y tormentas fuertes, especialmente durante la primavera. En determinados episodios podrían registrarse precipitaciones intensas en períodos cortos, ráfagas y abundante actividad eléctrica.
El aumento de las lluvias también puede generar complicaciones en zonas urbanas y rurales. Los acumulados importantes pueden provocar anegamientos, inundaciones y crecidas de ríos y arroyos, sobre todo cuando las precipitaciones se mantienen durante varios días.
En el resto de la Argentina, el impacto será diferente según cada región. En algunas zonas, las lluvias superiores a lo normal podrían beneficiar a determinados cultivos, aunque el exceso de humedad también puede dificultar las tareas agrícolas, el tránsito rural y las cosechas.
La llegada de El Niño no significa que la Argentina vaya a atravesar meses de calor permanente. El fenómeno modifica patrones climáticos a gran escala, pero sus efectos dependen de la época del año y de la región.
Por eso, durante los próximos meses todavía pueden producirse ingresos de aire frío y jornadas con temperaturas bajas. La principal señal para la Argentina estará relacionada con una mayor probabilidad de determinados patrones de precipitaciones y tormentas.
La primavera será especialmente importante. El incremento de la humedad y las temperaturas, combinado con condiciones atmosféricas favorables, puede generar episodios de tiempo severo.
De todos modos, el término “Súper El Niño” no implica que necesariamente se produzca una sucesión de catástrofes meteorológicas. Los pronósticos climáticos permiten establecer tendencias generales para períodos de varios meses, pero no pueden anticipar con tanta anticipación cuándo ocurrirá una tormenta extrema ni cuánta lluvia caerá en un punto determinado.
Por eso, durante los próximos meses será fundamental seguir las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional, especialmente ante posibles alertas por tormentas, lluvias intensas, vientos y crecidas.
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