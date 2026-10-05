Antes de la visita del Papa, el Gobierno convocó a la Iglesia para dialogar sobre discapacidad

Ese espacio fue constituido recientemente por el Episcopado con representantes de Pastoral Social, Pastoral de la Salud y Cáritas, con el objetivo de fortalecer el acompañamiento de la Iglesia a las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones que las asisten.

La Conferencia Episcopal agradeció la invitación y valoró la oportunidad de diálogo para avanzar en respuestas concretas a las necesidades del sector.

La problemática de la discapacidad en el Congreso

La Cámara de Diputados tratará el 15 de octubre en sesión la situación de las personas con discapacidad. Tratarán proyectos vinculados con la emergencia nacional en discapacidad.

La convocatoria fue impulsada por bloques opositores, que buscan llevar al recinto una discusión que quedó atravesada durante los últimos meses por los reclamos de las organizaciones del sector y de los prestadores.

El dictamen de mayoría propone reemplazar la actual emergencia en discapacidad por un régimen permanente, con medidas orientadas a garantizar la continuidad de las prestaciones y su financiamiento. Entre sus principales puntos, establece que la Pensión No Contributiva por Discapacidad equivalga al 70% del haber mínimo jubilatorio y permite compatibilizarla con el trabajo registrado o el monotributo siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos.

Además, dispone que los recursos destinados a las prestaciones sean contemplados anualmente en el presupuesto del Ministerio de Salud, mantiene mecanismos para cancelar deudas con prestadores, incorpora controles periódicos sobre los beneficiarios mediante el cruce de información de distintos organismos y garantiza el acceso a Incluir Salud. A diferencia de los proyectos que plantean extender la emergencia, el dictamen oficialista elimina la prórroga hasta diciembre de 2027 y propone un esquema permanente para el sistema.