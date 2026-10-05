Antes de la visita del Papa, el Gobierno convocó a la Iglesia para dialogar sobre discapacidad

Participarán del encuentro funcionarios del Ministerio de Salud y autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina.
El Ministerio de Salud de la Nación invitó a representes de la Conferencia Episcopal Argentina a una reunión para abordar la problemática en discapacidad, sus familias y las instituciones que trabajan por su cuidado, acompañamiento e inclusión. antes de la visita del papa León XIV, en noviembre venidero.
El encuentro está previsto para las 11 de hoy en la sede de la cartera sanitaria y fue convocado a partir de una invitación del Gobierno nacional, según informó el Episcopado mediante un comunicado.
La delegación será recibida por el jefe de Gabinete del Ministerio de Salud y funcionarios del área.
En representación de la CEA participarán su secretario general, monseñor Raúl Pizarro; el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Fernando Barilatti; el padre Aníbal Quevedo, consejero de la Obra Don Orione; y María Baya Casal, coordinadora de la Mesa de Discapacidad.
Ese espacio fue constituido recientemente por el Episcopado con representantes de Pastoral Social, Pastoral de la Salud y Cáritas, con el objetivo de fortalecer el acompañamiento de la Iglesia a las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones que las asisten.
La Conferencia Episcopal agradeció la invitación y valoró la oportunidad de diálogo para avanzar en respuestas concretas a las necesidades del sector.
La Cámara de Diputados tratará el 15 de octubre en sesión la situación de las personas con discapacidad. Tratarán proyectos vinculados con la emergencia nacional en discapacidad.
La convocatoria fue impulsada por bloques opositores, que buscan llevar al recinto una discusión que quedó atravesada durante los últimos meses por los reclamos de las organizaciones del sector y de los prestadores.
El dictamen de mayoría propone reemplazar la actual emergencia en discapacidad por un régimen permanente, con medidas orientadas a garantizar la continuidad de las prestaciones y su financiamiento. Entre sus principales puntos, establece que la Pensión No Contributiva por Discapacidad equivalga al 70% del haber mínimo jubilatorio y permite compatibilizarla con el trabajo registrado o el monotributo siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos.
Además, dispone que los recursos destinados a las prestaciones sean contemplados anualmente en el presupuesto del Ministerio de Salud, mantiene mecanismos para cancelar deudas con prestadores, incorpora controles periódicos sobre los beneficiarios mediante el cruce de información de distintos organismos y garantiza el acceso a Incluir Salud. A diferencia de los proyectos que plantean extender la emergencia, el dictamen oficialista elimina la prórroga hasta diciembre de 2027 y propone un esquema permanente para el sistema.