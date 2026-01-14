Calentamiento global: los tres últimos años fueron los más calurosos de la historia

El reporte remarca que los años 2023, 2024 y 2025 conforman el trienio más cálido desde que existen mediciones confiables, lo que reafirma una dinámica de calentamiento acelerado que genera creciente alarma en la comunidad científica internacional.

Lectura de la serie histórica reciente

Si bien 2025 no logró superar el máximo histórico marcado en 2024 que continúa encabezando el ranking como el año más caluroso, la escasa diferencia entre estos períodos evidencia que la variabilidad climática natural, asociada a fenómenos como El Niño y La Niña, está siendo desplazada por el impacto del calentamiento de origen humano.

Récord vigente: 2024 se mantiene como el año con mayor temperatura media global, 15,1° Celsius , superando por primera vez por más de 1,5°C (+1,6 °C) el promedio anual de temperatura preindustrial (1850-1900), de 13,5° C.

Segundo lugar: 2023, con una diferencia de 0,13° C respecto al récord.

Tercer lugar: 2025, prácticamente igual a 2023 (0,1° C menos), sosteniendo una anomalía térmica que supera los umbrales de seguridad planteados en el Acuerdo de París.

Desde Bruselas, referentes del programa Copérnico señalaron que 2025 estuvo atravesado por episodios climáticos extremos, entre ellos prolongadas olas de calor en los océanos y lluvias intensas en distintas regiones del mundo. "El hecho de que 2025 sea el tercer año más caluroso, incluso sin la influencia plena de un evento de El Niño tan fuerte como el de 2024, es un testimonio de la inercia del calentamiento global", advirtieron los especialistas.

El documento concluye que la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero continúa siendo el único camino posible para contener el incremento sostenido de estas anomalías térmicas, que representan una amenaza directa para la biodiversidad y la seguridad alimentaria a nivel mundial.