Tragedia en Pinamar: qué son los UTV y cómo se diferencian de los cuatriciclos

Un choque entre un UTV y una camioneta dejó cinco heridos, tres menores y uno grave. Te contamos cómo funcionan estos vehículos y sus medidas de seguridad.
El reciente accidente en La Frontera de Pinamar, donde un UTV chocó de frente con una camioneta y dejó a un niño de 8 años gravemente herido, volvió a poner en foco los riesgos de estos vehículos todoterreno. Este tipo de incidentes destaca la importancia de conocer cómo funcionan y cuáles son sus características de seguridad.
Los UTV, siglas de Utility Task Vehicle (vehículo de tarea utilitaria) y también llamados "side by side", fueron diseñados para tareas que un vehículo convencional no podría realizar, como transitar por terrenos difíciles o con poca maniobrabilidad. Con el tiempo, se popularizaron también para actividades recreativas, sobre todo en médanos, playas y caminos rurales, gracias a su tracción 4x4 y sistemas como el bloqueo de diferencial, que evitan que las ruedas patinen en condiciones complicadas.
Aunque a veces se confunden con los cuatriciclos, los UTV tienen diferencias importantes: se manejan con volante en lugar de manubrio, cuentan con jaula antivuelco y cinturones de seguridad, y ofrecen mayor protección en caso de vuelco. Además, requieren licencia de conducir, seguro y certificado de dominio, y su circulación por asfalto está limitada a calles habilitadas por los municipios.
Si bien son vehículos versátiles y cómodos, pueden generar exceso de confianza en conductores sin experiencia, lo que aumenta el riesgo de accidentes graves, como el ocurrido en Pinamar. Conocer su manejo y respetar las normas de seguridad es clave para disfrutar de estos vehículos de manera responsable.
comentar