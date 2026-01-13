General |

Tragedia en Pinamar: qué son los UTV y cómo se diferencian de los cuatriciclos

Un choque entre un UTV y una camioneta dejó cinco heridos, tres menores y uno grave. Te contamos cómo funcionan estos vehículos y sus medidas de seguridad.

El reciente accidente en La Frontera de Pinamar, donde un UTV chocó de frente con una camioneta y dejó a un niño de 8 años gravemente herido, volvió a poner en foco los riesgos de estos vehículos todoterreno. Este tipo de incidentes destaca la importancia de conocer cómo funcionan y cuáles son sus características de seguridad.

Un UTV fue uno de los causantes del accidente en La Frontera de Pinamar. Este tipo de vehículos todoterreno exige manejo responsable y medidas de seguridad.

Los UTV, siglas de Utility Task Vehicle (vehículo de tarea utilitaria) y también llamados "side by side", fueron diseñados para tareas que un vehículo convencional no podría realizar, como transitar por terrenos difíciles o con poca maniobrabilidad. Con el tiempo, se popularizaron también para actividades recreativas, sobre todo en médanos, playas y caminos rurales, gracias a su tracción 4x4 y sistemas como el bloqueo de diferencial, que evitan que las ruedas patinen en condiciones complicadas.

Los UTV son vehículos muy costosos. Los más usados en los médanos pueden oscilar entre los 30 y los 60 mil dólares.

Aunque a veces se confunden con los cuatriciclos, los UTV tienen diferencias importantes: se manejan con volante en lugar de manubrio, cuentan con jaula antivuelco y cinturones de seguridad, y ofrecen mayor protección en caso de vuelco. Además, requieren licencia de conducir, seguro y certificado de dominio, y su circulación por asfalto está limitada a calles habilitadas por los municipios.

Si bien son vehículos versátiles y cómodos, pueden generar exceso de confianza en conductores sin experiencia, lo que aumenta el riesgo de accidentes graves, como el ocurrido en Pinamar. Conocer su manejo y respetar las normas de seguridad es clave para disfrutar de estos vehículos de manera responsable.

