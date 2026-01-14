Tragedia en Tailandia: una grúa cayó sobre un tren de pasajeros en el norte del país

En medio de una obra ferroviaria, una grúa se desplomó sobre un tren de pasajeros en Tailandia causando la muerte de al menos 30 personas y más de 60 heridos.
Al menos 30 personas murieron y otras 67 resultaron heridas este miércoles cuando una grúa de gran porte se desplomó sobre un tren de pasajeros en movimiento en el noreste de Tailandia, en medio de una obra ferroviaria.
El accidente ocurrió en la provincia de Nakhon Ratchasima, cuando la grúa, utilizada en la construcción de un ferrocarril elevado de alta velocidad, cayó sobre una formación que cubría la ruta entre Bangkok y Ubon Ratchathani. Tras el impacto, el tren descarriló y varios vagones se incendiaron.
Según informaron las autoridades locales, en un primer momento se habían reportado 12 fallecidos, pero el número de víctimas fatales ascendió a 30 con el avance de las tareas de rescate. El Ministerio de Transporte confirmó que 195 personas viajaban a bordo del tren.
“Escuché un ruido muy fuerte, como algo que se deslizaba desde arriba, seguido de dos explosiones”, relató Mitr Intrpanya, un vecino de la zona. “Cuando me acerqué, vi la grúa caída sobre el tren y uno de los vagones partido en dos”, agregó.
El ministro de Transporte, Piphat Ratchakitprakan, anunció la apertura de una investigación para determinar las causas del colapso y solicitó a los hospitales un informe detallado sobre el estado de los heridos, varios de ellos en condición crítica.
El siniestro se produjo en el marco de un proyecto ferroviario de 5.400 millones de dólares, respaldado por China, que busca desarrollar una red de trenes de alta velocidad para unir Bangkok con Kunming, a través de Laos, con finalización prevista para 2028.
Tailandia cuenta con unos 5.000 kilómetros de vías férreas, aunque el deterioro de la infraestructura impulsó el uso del transporte por carretera. El nuevo sistema, de 600 kilómetros de extensión, permitirá la circulación de trenes a velocidades de hasta 250 km/h.
Los accidentes en obras de construcción son frecuentes en el país, donde la falta de controles de seguridad ha derivado en numerosas tragedias en los últimos años.
comentar