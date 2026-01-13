Se cayó el techo de un centro médico en Palermo: once heridos

El siniestro sucedió en Medrano al 1164, entre las calles José Antonio Cabrera y Gorriti. La caída de una parte del techo se produjo en el primer piso del edificio, que está destinado a consultorios y que tiene una planta baja y un segundo piso.

caida techo osecac

En el lugar, personal del SAME atendió a 10 pacientes y seis mayores debieron ser trasladados a los hospitales Durand, Fernández, Ramos Mejía.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, confirmó que “no hay víctimas fatales”, tras el desplome de la estructura, y aseguró que “los heridos están fuera de peligro con traumatismo de cráneo”. “Por suerte no hubo menores”, dijo, y aclaró que “no se saben las causas”, en declaraciones a la prensa.

“Se escuchó un estruendo, en menos de dos minutos se escuchan las sirenas de Bomberos y el SAME. Era un derrumbe de la parte del primer piso. Al lado hay una obra, que aparentemente hizo vibrar y temblar todo”, contó Valentín en diálogo con TN, testigo del vecindario. Al momento de la caída, estaba yendo a realizar las compras.

Al lugar acudieron Bomberos de la Ciudad, el Grupo Especial de Rescate (GER) Caballito, efectivos de la Comisaría Vecinal 14A de la Policía de la Ciudad y del cuerpo K-9 con perros especializados para situaciones de rescate.

osecac palermo

Las imágenes tomadas en el interior del establecimiento sanitario exponen con claridad el grave daño estructural en la sala de espera. El mobiliario aparece cubierto por placas del cielorraso que se desprendieron. Grandes paneles y perfiles metálicos yacen sobre el piso, mientras cables quedan colgando desde el techo. Como consecuencia del derrumbe, las sillas de espera quedaron parcialmente bloqueadas por los escombros, dejando el espacio inutilizable.

Una inspección final por parte de bomberos del GER confirmó que ya no se encontraban más personas dentro del establecimiento tras la evacuación.