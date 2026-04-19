El tiempo en el AMBA: cómo estará el clima en el domingo del Superclásico

Según el reporte climático, se esperan fenómenos severos que incluyen ráfagas de viento superiores a los 90 km/h, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica. En cuanto a las lluvias, el organismo oficial estima un acumulado de entre 40 y 85 mm, aunque estos valores podrían ser mayores en sectores específicos.

Asimismo, rige una alerta amarilla por nevadas en zonas cordilleranas de Mendoza.

mapa_alertas (70) El mapa de alertas del SMN para este domingo 19 de abril.

Las recomendaciones del SMN ante alertas por tormentas