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El tiempo en el AMBA: cómo estará el clima en el domingo del Superclásico

Se espera una jornada con cielo nublado y temperaturas que rondarán entre los 18 grados de mínima y 26 de máxima. La humedad estará cerca del 90%. Hay alerta por tormentas en 14 provincias del país.

Este domingo en que River y Boca jugarán el Superclásico del fútbol argentino se presentará con cielo nublado y temperaturas que rondarán entre los 18 grados de mínima y 26 de máxima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), existe una probabilidad de lluvias del 10%.

A lo largo de la jornada, los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre siete y 12 kilómetros por hora, la humedad se ubicará en el 87% y la visibilidad será buena.

En el inicio de la semana, el lunes podrían volver las precipitaciones, y los valores térmicos irán de los 18 a los 23 grados. El martes, ya sin probabilidad de lluvias, las temperaturas tendrán una leve baja con respecto a la jornada anterior: oscilarán entre los 15 y los 21 grados.

Alerta meteorológico por tormentas: las provincias afectadas

El SMN emitió este domingo una serie de alertas amarilla y naranja por tormentas en 14 provincias del país. El aviso abarca a regiones de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Neuquén, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa.

Según el reporte climático, se esperan fenómenos severos que incluyen ráfagas de viento superiores a los 90 km/h, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica. En cuanto a las lluvias, el organismo oficial estima un acumulado de entre 40 y 85 mm, aunque estos valores podrían ser mayores en sectores específicos.

Asimismo, rige una alerta amarilla por nevadas en zonas cordilleranas de Mendoza.

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El mapa de alertas del SMN para este domingo 19 de abril.

El mapa de alertas del SMN para este domingo 19 de abril.

Las recomendaciones del SMN ante alertas por tormentas

  • Evitá actividades al aire libre prolongadas: el clima será inestable y puede cambiar rápidamente.
  • Prestá atención a alertas oficiales: seguí actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional.
  • Circulá con precaución: calles resbaladizas y visibilidad reducida pueden complicar el tránsito.
  • Revisá desagües y objetos sueltos: ante tormentas, es clave prevenir anegamientos o accidentes.
  • Cargá el celular: por posibles cortes de luz o necesidad de información en tiempo real.
  • Evitá zonas arboladas durante tormentas eléctricas: puede haber caída de ramas o cables.
  • Planificá con flexibilidad: si tenés salidas o eventos, considerá alternativas bajo techo.

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