El tiempo en el AMBA: cómo estará el clima en el domingo del Superclásico

Se espera una jornada con cielo nublado y temperaturas que rondarán entre los 18 grados de mínima y 26 de máxima. La humedad estará cerca del 90%. Hay alerta por tormentas en 14 provincias del país.
Este domingo en que River y Boca jugarán el Superclásico del fútbol argentino se presentará con cielo nublado y temperaturas que rondarán entre los 18 grados de mínima y 26 de máxima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), existe una probabilidad de lluvias del 10%.
A lo largo de la jornada, los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre siete y 12 kilómetros por hora, la humedad se ubicará en el 87% y la visibilidad será buena.
En el inicio de la semana, el lunes podrían volver las precipitaciones, y los valores térmicos irán de los 18 a los 23 grados. El martes, ya sin probabilidad de lluvias, las temperaturas tendrán una leve baja con respecto a la jornada anterior: oscilarán entre los 15 y los 21 grados.
El SMN emitió este domingo una serie de alertas amarilla y naranja por tormentas en 14 provincias del país. El aviso abarca a regiones de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Neuquén, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa.
Según el reporte climático, se esperan fenómenos severos que incluyen ráfagas de viento superiores a los 90 km/h, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica. En cuanto a las lluvias, el organismo oficial estima un acumulado de entre 40 y 85 mm, aunque estos valores podrían ser mayores en sectores específicos.
Asimismo, rige una alerta amarilla por nevadas en zonas cordilleranas de Mendoza.