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Colectivos: nueva reunión entre el Gobierno y las empresas ante la falta de fondos

Las partes volverán a reunirse este martes para destrabar un conflicto que implica el pago de subsidios o la reducción de las frecuencias

Las autoridades de la Secretaría de Transporte se reunirán este martes con representantes de las empresas de colectivos en búsqueda de un acuerdo en medio del conflicto ante el reclamo de mayores subsidios por parte de las compañías, y la posibilidad de que se reduzcan aún más las frecuencias de los servicios.

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Así lo dispusieron las autoridades nacionales luego de una fallida reunión mantenida la semana pasada en la que la Secretaría de Transporte presentó “un plan de acción orientado a establecer lineamientos concretos para avanzar, en el corto plazo, en la reorganización del sistema”.

La reducción de la circulación de las líneas de colectivo de los últimos días resultó una respuesta de las empresas ante el aumento del combustible tras el estallido del conflicto en Oriente Medio.

“El sistema enfrenta un déficit crítico de costos de gasoil debido a la brecha entre el precio real de mercado y el valor reconocido en la estructura de costo definida con precios de enero de 2026. Mientras que las empresas deben adquirir el combustible a valores que oscilan entre los $2.100 y los $2.444 por litro, la estructura de costos oficial solo reconoce $1.750 por litro”, comentó la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA) a través de un comunicado.

Una imagen que sintetiza el drama de los últimos días: mucha gente esperando y pocos colectivos para llevarlos a todos.
Una imagen que sintetiza el drama de los últimos días: mucha gente esperando y pocos colectivos para llevarlos a todos.
Una imagen que sintetiza el drama de los últimos días: mucha gente esperando y pocos colectivos para llevarlos a todos.

“Durante la reunión se analizaron distintas variables técnicas y económicas, con el propósito de mejorar el funcionamiento general del sistema y garantizar un nivel de servicio acorde a la demanda de los usuarios”, se indicó en el comunicado de la Secretaría de Transporte.

Asimismo, se presentaron propuestas orientadas a "reducir costos operativos y optimizar el sistema”, y se avanzó en el desarrollo de “herramientas que transparenten y mejoren los recorridos según la demanda real de los usuarios”.

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También se acordó entre los distintos actores del sector la conformación de mesas técnicas de trabajo, con el fin de establecer un canal permanente de diálogo entre el Estado y las cámaras empresarias.

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