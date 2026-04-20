Colectivos: nueva reunión entre el Gobierno y las empresas ante la falta de fondos

Una imagen que sintetiza el drama de los últimos días: mucha gente esperando y pocos colectivos para llevarlos a todos. Una imagen que sintetiza el drama de los últimos días: mucha gente esperando y pocos colectivos para llevarlos a todos.

“Durante la reunión se analizaron distintas variables técnicas y económicas, con el propósito de mejorar el funcionamiento general del sistema y garantizar un nivel de servicio acorde a la demanda de los usuarios”, se indicó en el comunicado de la Secretaría de Transporte.

Asimismo, se presentaron propuestas orientadas a "reducir costos operativos y optimizar el sistema”, y se avanzó en el desarrollo de “herramientas que transparenten y mejoren los recorridos según la demanda real de los usuarios”.

También se acordó entre los distintos actores del sector la conformación de mesas técnicas de trabajo, con el fin de establecer un canal permanente de diálogo entre el Estado y las cámaras empresarias.