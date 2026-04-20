El Banco Central sumó 70 jornadas consecutivas con compra de dólares

La entidad monetaria sumó US$ 6.147 millones desde el 2 de enero en el marco del nuevo acuerdo del Gobierno con el FMI.
El Banco Central (BCRA) llegó este lunes a las 70 ruedas consecutivas con compra de dólares en el Mercado Libre de Cambios (MLC), sin embargo, cayeron las reservas brutas de la entidad.
Desde comienzos de año, la entidad sumó US$ 6.147 millones, más de la mitad de las divisas que el Gobierno se propuso comprar en todo 2026, en el marco del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En la jornada, la autoridad monetaria terminó con un resultado neto a favor de US$ 131 millones, lo cual significó cierta aceleración en comparación con las jornadas anteriores.
Pese a las compras del día, las reservas brutas internacionales del Banco Central anotaron una merma diaria de US$ 44 millones, hasta los US$ 45.747 millones, debido al pago de importaciones y servicios de la deuda.
Por su parte, en el Banco Nación (BNA), el billete cotizó a $1.350 para la compra $1.400 para la venta. En el segmento mayorista, el tipo de cambio ganó $11,5 a $1.376 para la venta y se sostuvo a 22,6% del techo de la banda cambiaria, hoy de $1.687,07.
Entre los paralelos, el contado con liquidación (CCL) operó a $1.468,29, mientras que el MEP lo hace a $1.414,76, al tiempo que el dólar libre se sostuvo a $1.390 para la compra $1.410 para la venta en el mercado informal de la City porteña.
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