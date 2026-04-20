El Banco Central sumó 70 jornadas consecutivas con compra de dólares

Por su parte, en el Banco Nación (BNA), el billete cotizó a $1.350 para la compra $1.400 para la venta. En el segmento mayorista, el tipo de cambio ganó $11,5 a $1.376 para la venta y se sostuvo a 22,6% del techo de la banda cambiaria, hoy de $1.687,07.

Entre los paralelos, el contado con liquidación (CCL) operó a $1.468,29, mientras que el MEP lo hace a $1.414,76, al tiempo que el dólar libre se sostuvo a $1.390 para la compra $1.410 para la venta en el mercado informal de la City porteña.