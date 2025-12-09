La Ciudad digitaliza el presentismo docente: cómo funcionará el nuevo sistema con huella digital

Según informó Jorge Macri, la obligatoriedad del sistema comenzará con el inicio de clases del año que viene, lo que reemplazará por completo al tradicional libro de firmas en papel. Para poner en marcha el esquema biométrico, todos los docentes deberán completar el enrolamiento antes del 22 de diciembre de 2025, un proceso que ya avanza, la Ciudad informó que más de la mitad del personal se encuentra registrado y que miles de trabajadores están utilizando los dispositivos en etapa de prueba.

sistema de huella digital Sistema de huella digital. (Foto: Agencia NA)

Las autoridades educativas remarcaron que la digitalización permitirá unificar los datos de asistencia en tiempo real, mejorar los controles y vincular la información con el sistema de liquidación de haberes, lo que dará mayor precisión en la aplicación de adicionales salariales por presentismo y asistencia. El Ministerio de Educación también destacó que la modernización reducirá la carga administrativa que hoy se realiza en papel.

En caso de que un dispositivo falle, la normativa dispone un protocolo de contingencia que obliga a cada escuela a notificar a la Dirección General de Planificación y Control Operativo para garantizar la trazabilidad del presentismo y evitar irregularidades. “Esta medida nos permite modernizar la escuela, simplificar tareas y darles a los docentes más tiempo para enfocarse en que los chicos aprendan mejor”, afirmó Macri al anunciar la resolución.