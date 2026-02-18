Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 18 de febrero

Captura de pantalla 2026-02-18 071245

Para el jueves se anticipa un cambio en las condiciones, con probabilidad de tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana, en un contexto de mayor inestabilidad. La temperatura mínima será de 22 °C y la máxima alcanzará los 29 °C, mientras que el viento rotará al sector sureste, impulsando un leve descenso térmico hacia el cierre del día.

El viernes el cielo estará parcialmente nublado y el tiempo tenderá a estabilizarse, con una mínima de 20 °C y una máxima de 27 °C, consolidando un alivio gradual en el Área Metropolitana de Buenos Aires tras el pico de calor.

Clima en el resto del país

En el Norte, que abarca provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero y Corrientes, se prevé una jornada de calor extremo, con temperaturas máximas que alcanzan e incluso superan los 40 °C, registrándose picos de hasta 41 °C en el noreste, y mínimas elevadas cercanas a los 26 °C, lo que implica escaso alivio nocturno. El cielo se presentará entre parcialmente nublado y algo nublado, con desarrollo de nubosidad y probabilidad de tormentas aisladas hacia la tarde o la noche.

Captura de pantalla 2026-02-18 071325

En la región central del país, incluyendo Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa, las máximas oscilarán entre 30 °C y 35 °C, con mínimas de entre 20 °C y 24 °C. Se espera tiempo inestable en sectores del centro y el litoral, con nubosidad variable y probables chaparrones o tormentas aisladas, especialmente en el este, mientras que en otras zonas predominarán intervalos de sol y nubes en un contexto aún caluroso pero menos extremo que en el norte.

Hacia la Patagonia, en provincias como Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, las condiciones serán más templadas a frescas. Las máximas se ubicarán entre 11 °C y 24 °C, mientras que en el extremo sur las mínimas descenderán hasta los 5 °C o 6 °C. Se prevé nubosidad variable y precipitaciones aisladas en el sur patagónico y en el área fueguina, en tanto que el norte de la región presentará mayor estabilidad con alternancia de sol y nubes.