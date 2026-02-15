El clima en el AMBA: alerta amarilla por tormentas durante este domingo

En la continuidad del fin de semana largo de Carnaval, el tiempo mejorará durante el lunes, con cielo parcialmente nublado y marcas térmicas oscilarán entre los 22ºC y 30ºC. El martes, en tanto, se esperan condiciones similares: el cielo estará mayormente nublado y las temperaturas irán entre los 22 y 30 grados.

Alerta meteorológica por tormentas: cuáles son las provincias afectadas

Más allá del AMBA, la alerta amarilla abarca a una parte de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, el sur de Santiago del Estero, el noreste de La Rioja, el sureste de Catamarca y el sector oeste de Jujuy.

De acuerdo con el organismo oficial, se prevé el registro de tormentas aisladas de variada intensidad durante todo el domingo, con potencial de lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h.

Las precipitaciones acumuladas podrían variar entre los 30 y 70 mm, con posibilidad de superar ese valor en áreas puntuales del país.

tatormen El mapa de alertas del SMN para este domingo 15 de febrero.

Las recomendaciones del SMN por tormentas