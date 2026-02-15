El clima en el AMBA: alerta amarilla por tormentas durante este domingo

El fin de semana largo de Carnaval continuará con mal clima y temperaturas que oscilarán entre los 21 y 27 grados. La alerta amarilla por tormentas abarca nueve provincias. Cómo seguirá el tiempo durante el lunes y el martes.
Este domingo se presentará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con mal clima y alerta amarilla por tormentas. Según el reporte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada tendrá precipitaciones intensas, ráfagas de viento y temperaturas que rondarán entre los 21 y 27 grados.
En la continuidad del fin de semana largo de Carnaval, el tiempo mejorará durante el lunes, con cielo parcialmente nublado y marcas térmicas oscilarán entre los 22ºC y 30ºC. El martes, en tanto, se esperan condiciones similares: el cielo estará mayormente nublado y las temperaturas irán entre los 22 y 30 grados.
Más allá del AMBA, la alerta amarilla abarca a una parte de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, el sur de Santiago del Estero, el noreste de La Rioja, el sureste de Catamarca y el sector oeste de Jujuy.
De acuerdo con el organismo oficial, se prevé el registro de tormentas aisladas de variada intensidad durante todo el domingo, con potencial de lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h.
Las precipitaciones acumuladas podrían variar entre los 30 y 70 mm, con posibilidad de superar ese valor en áreas puntuales del país.