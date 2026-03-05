Clima en Buenos Aires: pronóstico del tiempo para este jueves 5 de marzo

Captura de pantalla 2026-03-05 070423 Clima extendido para la Ciudad y alrededores según el Servicio Meteorológico Nacional.

Durante la tarde podrían registrarse lloviznas en distintos sectores del AMBA. Además, se prevén ráfagas de viento de entre 42 y 50 km/h, lo que podría intensificar la sensación de inestabilidad hacia el cierre del día.

Para el viernes, el organismo anticipa lluvias aisladas a lo largo de toda la jornada, con temperaturas entre 19 °C y 25 °C y viento del este, con ráfagas desde la tarde.

En tanto, el sábado mejorarán las condiciones: no se esperan precipitaciones, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado. La temperatura mínima será de 17 °C y la máxima de 23 °C, con viento predominante del este.

Clima en el resto del país

En la región del Litoral y el noreste, provincias como Corrientes, Chaco y Formosa registrarán temperaturas elevadas, con máximas cercanas a 34 °C y 35 °C. El cielo se mantendrá parcialmente nublado y no se descartan tormentas aisladas hacia la tarde o la noche, especialmente en sectores del norte.

Captura de pantalla 2026-03-05 070444 Clima en el resto del país según el Servicio Meteorológico Nacional.

En el centro del país, incluyendo Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, se espera una jornada inestable, con chaparrones y tormentas aisladas durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre 20 °C y 31 °C, con ambiente cálido y húmedo.

Más hacia el oeste y la región de Cuyo, en provincias como Mendoza y San Juan, el tiempo se presentará variable, con nubosidad en aumento y posibilidad de tormentas aisladas en zonas cordilleranas. Las máximas rondarán entre 24 °C y 26 °C, con noches más frescas.

En la Patagonia, en tanto, predominarán condiciones más estables, con cielo parcialmente nublado y temperaturas frescas. Las máximas se ubicarán entre 13 °C y 20 °C, mientras que en el extremo sur, especialmente en Tierra del Fuego, se esperan valores cercanos a 8 °C, con abundante nubosidad y viento.