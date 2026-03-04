Clima en CABA: pronóstico del tiempo para este miércoles 4 de marzo

Captura de pantalla 2026-03-04 074455 Pronostico extendido para la Ciudad de Buenos Aires y alrededores según el Servicio Meteorológico Nacional.

El jueves marcará un punto de inflexión: se espera el ingreso de un frente frío con lluvias durante toda la jornada y un descenso térmico notorio, con valores entre 19°C y 24°C. El viernes mantendría la inestabilidad, con precipitaciones desde la madrugada y chaparrones hacia la tarde y noche, y temperaturas de entre 17°C y 24°C.

Para el fin de semana, en tanto, se prevé una mejora relativa. El sábado tendría cielo nublado a mayormente nublado, con registros de 16°C a 23°C, mientras que el domingo se presentaría con nubosidad persistente y un ambiente más fresco, con mínima de 14°C y máxima de 23°C.

Clima en el resto del país

En el centro y norte del país se mantienen temperaturas elevadas, con picos que alcanzan los 33°C y 34°C en provincias como Santa Fe, Chaco, Santiago del Estero y el norte de Córdoba, bajo condiciones de cielo parcialmente nublado y elevada sensación térmica. En la región pampeana, las máximas se ubican mayormente entre los 29°C y 32°C, también con tiempo inestable en sectores puntuales.

Clima en el resto del país según el Servicio Meteorológico Nacional para este miércoles 4 de marzo.

En Cuyo y el oeste argentino se observan registros que rondan los 27°C a 31°C, con nubosidad variable y algunos focos de tormentas aisladas, especialmente en áreas cordilleranas. Mendoza y San Juan muestran amplitud térmica, con mañanas más frescas y tardes calurosas.

La Patagonia presenta un escenario más templado y heterogéneo. En el norte patagónico las máximas alcanzan los 20°C a 24°C, mientras que hacia el sur, en Santa Cruz y Tierra del Fuego, predominan temperaturas más bajas, con registros que descienden hasta los 5°C a 9°C en las mínimas, bajo cielo mayormente nublado.