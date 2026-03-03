El tiempo en AMBA: se esperan algunos chaparrones antes del mediodía

Ya el miércoles, el panorama se mantendrá estable, con cielo ligeramente nublado y marcas térmicas que oscilarán entre los 22°C y los 32°C, nuevamente con viento del sureste.

Para el jueves, se espera en el AMBA una baja de temperatura: la mínima será de 19°C y la máxima de 25°C, con cielo parcialmente nublado y viento del sur con algunos chaparrones, acompañado por ráfagas a lo largo de la jornada.

Clima en el resto del país

En el NOA y NEA, se espera una jornada muy calurosa, con temperaturas máximas que superarán los 39°C en provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta y Tucumán. El SMN anticipa condiciones de inestabilidad, con probabilidad de lluvias y tormentas en distintos sectores de la región durante el día.

En la región centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán elevadas, pero algo más moderadas respecto del norte, con máximas entre 26°C y 32°C. Se prevén momentos de nubosidad variable y posibles chaparrones aislados en algunas zonas. Mientras que, en Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrán condiciones con temperaturas mas bajas, con marcas entre 26°C y 28°C. Predominará el cielo parcialmente nublado, aunque no se descartan áreas de inestabilidad en sectores puntuales.

La región Litoral también atravesará una jornada calurosa y pesada, con máximas cercanas a los 35°C y 36°C. Habrá períodos de cielo nublado y probabilidad de tormentas, especialmente en Misiones, Corrientes y el norte de Entre Ríos.

El sur del país presentará un panorama completamente distinto: las temperaturas serán un poco más bajas en comparación con el resto del territorio, con máximas entre los 11°C y 16°C. Se espera nubosidad variable y posibles precipitaciones en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego.