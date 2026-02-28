El clima en el AMBA: sube la temperatura y la máxima llegará este sábado a los 30 grados

Captura de pantalla 2026-02-28 073214 Pronostico extendido para CABA y alrededores según el Servicio Meteorológico Nacional.

Para el domingo, el calor se consolidará en el AMBA. Se espera una mínima de 21°C y una máxima de 32°C, con cielo algo nublado y radiación solar intensa sobre el pavimento. Esto marca el final de la tregua térmica que los habitantes de la región disfrutaron durante la última semana de febrero. El SMN recomienda precaución para quienes realicen actividades al aire libre, hidratarse correctamente y usar protección solar, ya que las altas temperaturas se mantendrán en los primeros días de marzo.

Clima en el resto del país

En el centro de la Argentina, el calor también se hará sentir con fuerza. Provincias como Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos presentarán máximas que oscilarán entre 31°C y 34°C, con mínimas cercanas a 17°C y 21°C. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, con presencia de sol durante buena parte de la jornada y baja probabilidad de precipitaciones.

Captura de pantalla 2026-02-28 073227 Clima para este sábado 20 de febrero en el resto del país según el Servicio Meteorológico Nacional.

En la región del norte argentino se registrarán las temperaturas más elevadas del fin de semana. En Formosa, Chaco, Santiago del Estero y el norte de Santa Fe, las máximas podrían alcanzar entre 35°C y 36°C, acompañadas de elevada humedad. Se prevé nubosidad variable y no se descartan tormentas aisladas hacia el cierre del domingo en algunos sectores.

En Cuyo, San Luis y Mendoza mostrarán condiciones estables, con máximas en torno a 30°C y 33°C y cielo parcialmente nublado. Las mañanas serán templadas, pero las tardes volverán a presentar un ambiente caluroso, en línea con el ascenso térmico que domina gran parte del territorio nacional.

Por su parte, la Patagonia mantendrá un escenario más fresco y ventoso. En Río Negro y Chubut las máximas rondarán los 30°C en el norte patagónico, mientras que en Santa Cruz y Tierra del Fuego los valores descenderán notablemente, con máximas entre 13°C y 14°C y mínimas que podrían ubicarse por debajo de los 10°C. Allí predominará el cielo mayormente nublado y vientos intensos del sector oeste.