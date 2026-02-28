El clima en el AMBA: sube la temperatura y la máxima llegará este sábado a los 30 grados

El inicio del fin de semana marcará un salto térmico, en una jornada que tendrá cielo nublado. Mirá cómo estará el pronóstico del tiempo durante los próximos días.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó para este sábado un marcado aumento de las temperaturas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La mínima se registra en 21°C y la máxima alcanzará los 30°C. El cielo se presenta de parcial a mayormente nublado, pero la sensación térmica ya empieza a sentirse más pesada que en los días anteriores. El inicio del fin de semana marca la transición definitiva hacia el nuevo esquema climático, con jornadas más cálidas y soleadas.
Para el domingo, el calor se consolidará en el AMBA. Se espera una mínima de 21°C y una máxima de 32°C, con cielo algo nublado y radiación solar intensa sobre el pavimento. Esto marca el final de la tregua térmica que los habitantes de la región disfrutaron durante la última semana de febrero. El SMN recomienda precaución para quienes realicen actividades al aire libre, hidratarse correctamente y usar protección solar, ya que las altas temperaturas se mantendrán en los primeros días de marzo.
En el centro de la Argentina, el calor también se hará sentir con fuerza. Provincias como Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos presentarán máximas que oscilarán entre 31°C y 34°C, con mínimas cercanas a 17°C y 21°C. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, con presencia de sol durante buena parte de la jornada y baja probabilidad de precipitaciones.
En la región del norte argentino se registrarán las temperaturas más elevadas del fin de semana. En Formosa, Chaco, Santiago del Estero y el norte de Santa Fe, las máximas podrían alcanzar entre 35°C y 36°C, acompañadas de elevada humedad. Se prevé nubosidad variable y no se descartan tormentas aisladas hacia el cierre del domingo en algunos sectores.
En Cuyo, San Luis y Mendoza mostrarán condiciones estables, con máximas en torno a 30°C y 33°C y cielo parcialmente nublado. Las mañanas serán templadas, pero las tardes volverán a presentar un ambiente caluroso, en línea con el ascenso térmico que domina gran parte del territorio nacional.
Por su parte, la Patagonia mantendrá un escenario más fresco y ventoso. En Río Negro y Chubut las máximas rondarán los 30°C en el norte patagónico, mientras que en Santa Cruz y Tierra del Fuego los valores descenderán notablemente, con máximas entre 13°C y 14°C y mínimas que podrían ubicarse por debajo de los 10°C. Allí predominará el cielo mayormente nublado y vientos intensos del sector oeste.