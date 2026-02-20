Clima en Buenos Aires: pronóstico del tiempo para este viernes 20 de febrero

Por la mañana, la temperatura rondará los 24°C, con viento del este entre 7 y 12 km/h. La humedad alcanzará el 81% y la visibilidad será buena. El sol saldrá a las 06:33 y se pondrá a las 19:42. En la tarde, se mantendrá el cielo parcialmente nublado, con una máxima estimada de 28°C y vientos del este más intensos, de entre 23 y 31 km/h. Por la noche, la temperatura descenderá a unos 23°C, mientras que los vientos continuarán del este con la misma intensidad. La probabilidad de lluvias será muy baja durante toda la jornada.

Captura de pantalla 2026-02-20 073042 Clima extendido según el Servicio Meteorológico Nacional para CABA y alrededores.

El sábado se espera un día mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre 20°C y 28°C. Los vientos seguirán soplando desde el este, manteniéndose moderados durante toda la jornada. No se prevén lluvias y la visibilidad será buena, por lo que será un día estable para actividades al aire libre.

El domingo continuará la nubosidad persistente, con mínima de 21°C y máxima de 28°C, y viento del este. La probabilidad de precipitaciones seguirá siendo baja, manteniendo un clima agradable y estable para cerrar el fin de semana.

Clima en el resto del país

En el centro y norte del país se espera un escenario más inestable. En el NEA y parte del NOA, provincias como Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones registrarán máximas elevadas de entre 33°C y 37°C, con presencia de tormentas aisladas y chaparrones, algunos localmente fuertes. En sectores de Santiago del Estero y el norte de Santa Fe también podrían desarrollarse lluvias y actividad eléctrica, en un marco de calor intenso y alta humedad.

Captura de pantalla 2026-02-20 073055 Clima en el resto del país según el Servicio Meteorológico Nacional.

En la región central, que abarca Córdoba, San Luis y el interior de Buenos Aires, el tiempo se presentará más variable. Se prevén máximas cercanas a los 30°C a 33°C, con nubosidad en aumento y probabilidad de tormentas dispersas, especialmente hacia el norte cordobés y el Litoral. En contrapartida, sobre el sur bonaerense y La Pampa dominarán condiciones más estables, con presencia de sol y temperaturas templadas.

En la Patagonia, el panorama será dispar. En el norte patagónico, como en Río Negro y Neuquén, se anticipan jornadas mayormente soleadas, con máximas que rondarán los 30°C a 32°C. Más al sur, en Santa Cruz y Tierra del Fuego, el clima será más fresco e inestable, con nubosidad variable, algunas precipitaciones aisladas y temperaturas que oscilarán entre los 5°C de mínima y los 15°C de máxima.