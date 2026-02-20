Clima en Buenos Aires: pronóstico del tiempo para este viernes 20 de febrero

Este viernes en Buenos Aires el cielo estará parcialmente nublado, sin lluvias, con temperaturas entre 19°C y 28°C según el SMN.
Este viernes, la Ciudad de Buenos Aires tendrá un clima estable, con cielo parcialmente nublado durante gran parte de la jornada y temperaturas que oscilarán entre 19°C y 28°C, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Los vientos soplarán desde el este, con velocidades variables a lo largo del día.
Por la mañana, la temperatura rondará los 24°C, con viento del este entre 7 y 12 km/h. La humedad alcanzará el 81% y la visibilidad será buena. El sol saldrá a las 06:33 y se pondrá a las 19:42. En la tarde, se mantendrá el cielo parcialmente nublado, con una máxima estimada de 28°C y vientos del este más intensos, de entre 23 y 31 km/h. Por la noche, la temperatura descenderá a unos 23°C, mientras que los vientos continuarán del este con la misma intensidad. La probabilidad de lluvias será muy baja durante toda la jornada.
El sábado se espera un día mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre 20°C y 28°C. Los vientos seguirán soplando desde el este, manteniéndose moderados durante toda la jornada. No se prevén lluvias y la visibilidad será buena, por lo que será un día estable para actividades al aire libre.
El domingo continuará la nubosidad persistente, con mínima de 21°C y máxima de 28°C, y viento del este. La probabilidad de precipitaciones seguirá siendo baja, manteniendo un clima agradable y estable para cerrar el fin de semana.
En el centro y norte del país se espera un escenario más inestable. En el NEA y parte del NOA, provincias como Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones registrarán máximas elevadas de entre 33°C y 37°C, con presencia de tormentas aisladas y chaparrones, algunos localmente fuertes. En sectores de Santiago del Estero y el norte de Santa Fe también podrían desarrollarse lluvias y actividad eléctrica, en un marco de calor intenso y alta humedad.
En la región central, que abarca Córdoba, San Luis y el interior de Buenos Aires, el tiempo se presentará más variable. Se prevén máximas cercanas a los 30°C a 33°C, con nubosidad en aumento y probabilidad de tormentas dispersas, especialmente hacia el norte cordobés y el Litoral. En contrapartida, sobre el sur bonaerense y La Pampa dominarán condiciones más estables, con presencia de sol y temperaturas templadas.
En la Patagonia, el panorama será dispar. En el norte patagónico, como en Río Negro y Neuquén, se anticipan jornadas mayormente soleadas, con máximas que rondarán los 30°C a 32°C. Más al sur, en Santa Cruz y Tierra del Fuego, el clima será más fresco e inestable, con nubosidad variable, algunas precipitaciones aisladas y temperaturas que oscilarán entre los 5°C de mínima y los 15°C de máxima.