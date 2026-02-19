Clima en Buenos Aires: pronóstico del tiempo para este jueves 19 de febrero

Captura de pantalla 2026-02-19 073714 Pronostico extendido para CABA y alrededores según el Servicio Meteorológico Nacional.

Mirando hacia el final de la semana, el SMN indica que el clima mejoraría el viernes con cielo parcialmente nublado y temperaturas entre aproximadamente 17–28 °C; el sábado y domingo se mantendrían cielos más nublados con máximas en torno a 26–28 °C y probabilidad baja de lluvia antes de que vuelvan precipitaciones a inicios de la próxima semana.

Clima en el resto del país

En el norte del país, las temperaturas volverán a ser extremadamente elevadas, con máximas que superan los 40 °C en sectores de Chaco, Formosa y Santiago del Estero. La jornada se presentará inestable, con nubosidad variable y probabilidad de tormentas aisladas, algunas fuertes en el NEA. En el NOA también se prevén lluvias y chaparrones, con registros térmicos levemente más moderados.

En la región central, incluida Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, se espera tiempo inestable con tormentas y posibles alertas por fenómenos intensos. Las máximas oscilarán entre 26 °C y 34 °C, con descenso térmico en las zonas donde avance el frente frío. En Cuyo habrá nubosidad variable y precipitaciones aisladas, con marcas cercanas a los 30 °C.

Hacia la Patagonia, el panorama será más estable. En el norte patagónico predominará el cielo despejado o parcialmente nublado, con máximas entre 19 °C y 29 °C. En el extremo sur el tiempo será más fresco y ventoso, con nubosidad abundante y temperaturas que se moverán entre 6 °C y 14 °C, especialmente en Tierra del Fuego.