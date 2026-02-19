Clima |

Clima en Buenos Aires: pronóstico del tiempo para este jueves 19 de febrero

El SMN anticipa lluvias y tormentas para este jueves en el AMBA, con mejora hacia la tarde y leve descenso de la temperatura.

Este jueves vuelven las lluvias y tormentas a Buenos Aires, especialmente durante la madrugada y la mañana, con posibilidad de precipitaciones aisladas (actividades eléctricas, lluvias fuertes, y en algunos casos alertas por tormentas intensas). Hay alerta amarilla por tormentas en varias zonas de la provincia que podrían incluir ráfagas de viento, actividad eléctrica y lluvia abundante en períodos cortos. Por la tarde la lluvia disminuiría y el cielo se mantendría mayormente/ parcial nublado, con marcas térmicas que irían de alrededor de 21 °C de mínima a unos 28-29 °C de máxima.

Captura de pantalla 2026-02-19 073714
Pronostico extendido para CABA y alrededores según el Servicio Meteorológico Nacional.

Pronostico extendido para CABA y alrededores según el Servicio Meteorológico Nacional.

Mirando hacia el final de la semana, el SMN indica que el clima mejoraría el viernes con cielo parcialmente nublado y temperaturas entre aproximadamente 17–28 °C; el sábado y domingo se mantendrían cielos más nublados con máximas en torno a 26–28 °C y probabilidad baja de lluvia antes de que vuelvan precipitaciones a inicios de la próxima semana.

ADEMÁS: La Libertad Avanza logró que Diputados trate la reforma laboral

Clima en el resto del país

En el norte del país, las temperaturas volverán a ser extremadamente elevadas, con máximas que superan los 40 °C en sectores de Chaco, Formosa y Santiago del Estero. La jornada se presentará inestable, con nubosidad variable y probabilidad de tormentas aisladas, algunas fuertes en el NEA. En el NOA también se prevén lluvias y chaparrones, con registros térmicos levemente más moderados.

Captura de pantalla 2026-02-19 073739
Clima en el resto del país según el Servicio Meteorológico Nacional.

Clima en el resto del país según el Servicio Meteorológico Nacional.

En la región central, incluida Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, se espera tiempo inestable con tormentas y posibles alertas por fenómenos intensos. Las máximas oscilarán entre 26 °C y 34 °C, con descenso térmico en las zonas donde avance el frente frío. En Cuyo habrá nubosidad variable y precipitaciones aisladas, con marcas cercanas a los 30 °C.

Hacia la Patagonia, el panorama será más estable. En el norte patagónico predominará el cielo despejado o parcialmente nublado, con máximas entre 19 °C y 29 °C. En el extremo sur el tiempo será más fresco y ventoso, con nubosidad abundante y temperaturas que se moverán entre 6 °C y 14 °C, especialmente en Tierra del Fuego.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados