Clima en Buenos Aires: pronóstico del tiempo para este miércoles 25 de febrero

Captura de pantalla 2026-02-25 073515 Clima extendido para CABA y alrededores según el Servicio Meteorológico Nacional.

Para este miércoles se prevé cielo algo nublado durante la madrugada y la mañana, mientras que por la tarde estará parcialmente nublado y hacia la noche ligeramente nublado. Las condiciones serán mayormente agradables a lo largo de toda la jornada.

En cuanto a las temperaturas, se esperan valores que oscilarán entre 16 °C de mínima y 26 °C de máxima, con un ambiente templado y típico de fines de febrero.

De cara a los próximos días, el buen tiempo se mantendrá. El jueves tendrá nubosidad variable durante toda la jornada y temperaturas que irán de 17 °C a 26 °C. En tanto, el viernes continuará con cielo parcialmente nublado y marcas térmicas entre 18 °C y 28 °C, consolidando una seguidilla de días con clima estable en la región.

Clima en el resto del país

En el norte del país, la jornada se presenta con temperaturas elevadas y tiempo inestable en varios sectores. En el NEA y parte del NOA se esperan máximas que alcanzan los 33 °C a 35 °C, especialmente en zonas de Chaco, Formosa y Santiago del Estero, con cielo parcialmente nublado y presencia de nubosidad variable. En áreas cordilleranas del noroeste se observan chaparrones y tormentas aisladas, lo que aporta algo de alivio térmico.

Captura de pantalla 2026-02-25 073529 Clima en el resto del país para este miércoles según el Servicio Meteorológico Nacional

En la región central, las condiciones son más templadas. Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos registran máximas entre 26 °C y 29 °C, con mínimas que descienden hasta los 15 °C o 16 °C. Predomina el cielo parcialmente nublado, aunque no se descarta inestabilidad puntual en sectores del centro-oeste.

En la región de Cuyo, el tiempo se mantiene mayormente estable, con máximas cercanas a 28 °C en Mendoza y San Juan, y mínimas alrededor de 10 °C a 11 °C, marcando una amplitud térmica significativa. El cielo se presenta entre algo nublado y parcialmente nublado, sin fenómenos relevantes.

Por último, en la Patagonia el escenario es más fresco. Río Negro y Chubut muestran máximas entre 22 °C y 23 °C, mientras que en Santa Cruz y Tierra del Fuego los valores bajan a 14 °C a 17 °C, con mínimas que pueden descender hasta 5 °C o 6 °C. Predomina el cielo parcialmente nublado, con mayor nubosidad en el extremo sur del país.