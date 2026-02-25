Clima en Buenos Aires: pronóstico del tiempo para este miércoles 25 de febrero

Clima |

El SMN anticipa un miércoles con buen clima en Buenos Aires: cielo parcialmente nublado y temperaturas entre 16° y 26°, sin lluvias previstas.

Tras algunas lluvias registradas en los últimos días, la semana continúa con buenas condiciones meteorológicas en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. El tiempo se presenta estable y sin probabilidades de precipitaciones, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Clima extendido para CABA y alrededores según el Servicio Meteorológico Nacional.

Para este miércoles se prevé cielo algo nublado durante la madrugada y la mañana, mientras que por la tarde estará parcialmente nublado y hacia la noche ligeramente nublado. Las condiciones serán mayormente agradables a lo largo de toda la jornada.

En cuanto a las temperaturas, se esperan valores que oscilarán entre 16 °C de mínima y 26 °C de máxima, con un ambiente templado y típico de fines de febrero.

De cara a los próximos días, el buen tiempo se mantendrá. El jueves tendrá nubosidad variable durante toda la jornada y temperaturas que irán de 17 °C a 26 °C. En tanto, el viernes continuará con cielo parcialmente nublado y marcas térmicas entre 18 °C y 28 °C, consolidando una seguidilla de días con clima estable en la región.

Clima en el resto del país

En el norte del país, la jornada se presenta con temperaturas elevadas y tiempo inestable en varios sectores. En el NEA y parte del NOA se esperan máximas que alcanzan los 33 °C a 35 °C, especialmente en zonas de Chaco, Formosa y Santiago del Estero, con cielo parcialmente nublado y presencia de nubosidad variable. En áreas cordilleranas del noroeste se observan chaparrones y tormentas aisladas, lo que aporta algo de alivio térmico.

Clima en el resto del país para este miércoles según el Servicio Meteorológico Nacional

En la región central, las condiciones son más templadas. Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos registran máximas entre 26 °C y 29 °C, con mínimas que descienden hasta los 15 °C o 16 °C. Predomina el cielo parcialmente nublado, aunque no se descarta inestabilidad puntual en sectores del centro-oeste.

En la región de Cuyo, el tiempo se mantiene mayormente estable, con máximas cercanas a 28 °C en Mendoza y San Juan, y mínimas alrededor de 10 °C a 11 °C, marcando una amplitud térmica significativa. El cielo se presenta entre algo nublado y parcialmente nublado, sin fenómenos relevantes.

Por último, en la Patagonia el escenario es más fresco. Río Negro y Chubut muestran máximas entre 22 °C y 23 °C, mientras que en Santa Cruz y Tierra del Fuego los valores bajan a 14 °C a 17 °C, con mínimas que pueden descender hasta 5 °C o 6 °C. Predomina el cielo parcialmente nublado, con mayor nubosidad en el extremo sur del país.

