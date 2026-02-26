Clima en Buenos Aires: pronóstico del tiempo para este jueves 26 de febrero

Captura de pantalla 2026-02-26 073129 Pronóstico extendido en CABA y alrededores según el Servicio Meteorológico Nacional.

El viernes se mantendrá con cielo parcialmente nublado y las marcas térmicas oscilarán entre 18°C y 28°C, con un ascenso gradual del termómetro. El sábado comenzará con cielo parcialmente nublado y pasará a mayormente nublado por la tarde, registrando una mínima de 19°C y una máxima de 30°C. El domingo se presentará con cielo algo nublado y otro aumento de las temperaturas, entre 21°C y 32°C. El lunes, coincidiendo con el regreso de las clases en la provincia de Buenos Aires, el cielo estará algo nublado en la madrugada y la mañana, pasando a parcialmente nublado durante la tarde y noche, con temperaturas de 21°C a 33°C. El martes se anticipa cielo mayormente nublado, con marcas térmicas que oscilarán entre 21°C y 30°C.

Clima en el resto del país

En el resto del país, el panorama será variado. En la región centro y el Litoral se prevén jornadas con nubosidad variable y temperaturas elevadas. Provincias como Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos tendrán máximas que oscilarán entre los 29 °C y 32 °C, mientras que en el norte del país, con focos de calor más intenso en Chaco, Formosa y Santiago del Estero, los registros podrían alcanzar los 33 °C y 34 °C, con mínimas que se mantendrán por encima de los 18 °C.

Captura de pantalla 2026-02-26 072534 Clima en el resto del país según el Servicio Meteorológico Nacional para este jueves 26 de febrero.

En la región de Cuyo también se espera tiempo estable, con cielo parcialmente nublado y marcas térmicas que rondarán los 26 °C a 31 °C en Mendoza, San Juan y San Luis. Las mañanas se presentarán algo más frescas, con mínimas cercanas a los 10 °C a 16 °C, generando amplitud térmica marcada, especialmente en zonas cordilleranas.

Hacia la Patagonia, el tiempo será más templado y ventoso en algunos sectores. En Río Negro y Neuquén las máximas se ubicarán entre los 28 °C y 31 °C, mientras que en Chubut y Santa Cruz descenderán a valores de entre 16 °C y 22 °C. En Tierra del Fuego, en tanto, se anticipa cielo mayormente nublado y temperaturas más bajas, con mínimas de 5 °C a 10 °C y máximas que apenas alcanzarán los 15 °C, manteniendo el típico clima fresco del extremo sur del país.