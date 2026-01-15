Clima en Buenos Aires: pronóstico para este Jueves 15 de enero

Para el viernes, se espera una jornada nublada en el AMBA. La mínima será de 18°C y la máxima de 28°C, con cielo con mayor nubosidad y viento del sur, acompañado por ráfagas a lo largo de la jornada.

image

Ya el sábado, el panorama será con un cielo nublado durante todo el día, con marcas térmicas que oscilarán entre los 19°C y los 32°C, nuevamente con viento del sureste.

En el NOA y NEA, se espera una jornada con temperaturas moderadas, con máximas que superarán los 33°C en provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta y Tucumán. El SMN anticipa condiciones de inestabilidad, con cielo parcialmente nublado.

En la región centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán parecidas, con máximas de 30°C. Se prevén momentos de nubosidad variable y posibles chaparrones aislados en algunas zonas. Mientras que, en Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrán estas condiciones de temperatura, con marcas 32°C. Predominará lluvias durante el dia, aunque no se descartan áreas de inestabilidad en sectores puntuales.

image

La región Litoral también atravesará una jornada con máximas cercanas a los 33°C y 35°C. Habrá períodos de cielo nublado, especialmente en Misiones, Corrientes y el norte de Entre Ríos.

El sur del país presentará un panorama completamente distinto: las temperaturas serán bajas en comparación con el resto del territorio, con máximas entre los 11°C y 17°C. Se espera nubosidad variable y algunos chaparrones en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego.