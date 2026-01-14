Incendios y tensión interna: el gobierno salió a cruzar a Victoria Villarruel

La vicepresidenta viajó a Epuyén y al Parque Nacional Los Alerces, zonas afectadas por el fuego, y sostuvo que “no se debe escatimar” en el cuidado del ambiente. Desde el Gobierno nacional relativizaron el impacto de ese gesto y afirmaron que su presencia “no tuvo la mejor recepción del mundo”. En contraste, el presidente Javier Milei optó por no viajar a la región, aunque agradeció públicamente la labor de brigadistas, bomberos y voluntarios que trabajan en el combate de los incendios.

Las críticas hacia la compañera de fórmula de Milei no son nuevas y se inscriben en un contexto de falta de diálogo entre la Casa Rosada y la titular del Senado. La última polémica se desató tras versiones sobre un presunto pedido de Villarruel para sobrevolar la Patagonia en helicóptero, que no habría sido autorizado. Desde su entorno desmintieron esa versión.

Pese a ello, el secretario de Medios y Comunicación, Javier Lanari, cuestionó a la vicepresidenta a través de sus redes sociales. “Todas las herramientas que dispone el Estado están destinadas exclusivamente a combatir el fuego. No están al servicio de la ‘alta política’. Parece mentira. Pero hay quienes todavía no lo entienden”, escribió en X.

Desde el entorno de Villarruel calificaron esos dichos como agresivos y los consideraron una falta de respeto institucional. Lejos de bajar el tono, la vicepresidenta respondió con una publicación en redes sociales desde Epuyén, donde puso el foco en la gravedad recurrente de los incendios en la Patagonia.

“Nuestra Patagonia se incendia año tras año. Parques nacionales y tierras fiscales y privadas son arrasadas por el fuego iniciado con dolo, por negligencia o en forma fortuita”, expresó. En ese marco, anunció que propondrá a los senadores una actualización del Código Penal para agravar las penas con cárcel efectiva para quienes inicien incendios y mejorar la coordinación entre el Estado nacional y las provincias. “Sin distinción de nacionalidad, origen étnico o ideología, quien delinque debe responder”, afirmó.

Nuestra Patagonia se incendia año tras año. Parques nacionales y tierras fiscales y privadas son arrasadas por el fuego iniciado con dolo, por negligencia o en forma fortuita.

— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) January 12, 2026

Villarruel también citó el artículo 41 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a un ambiente sano y obliga a las autoridades a preservarlo y restituirlo cuando resulta dañado. “Nuestra Patagonia es un bien de todos los argentinos y de las generaciones venideras y nunca se debe escatimar en su cuidado y protección”, agregó.

En paralelo, el Ejecutivo confirmó que avanza con una reforma del Código Penal y comenzaron a circular borradores que contemplan un endurecimiento de las penas para los delitos de incendio y otros estragos que pongan en peligro la vida de las personas. Sin embargo, por el momento no hay definiciones sobre si ese punto formará parte del texto final del proyecto que enviará el Gobierno al Congreso.