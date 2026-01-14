Incendios en Chubut: Epuyén declara el estado de catástrofe en medio de la espera por lluvias en la región

Ante la magnitud del desastre, el Concejo Deliberante de Epuyén declaró este martes el Estado de Catástrofe, mediante la Ordenanza N°1388/2026, vigente hasta el 30 de junio. La medida, aprobada por unanimidad, abarca siete áreas: ígnea, social, ambiental, económica, turística, habitacional y sanitaria. Además, otorga facultades especiales al intendente, José Contreras, para realizar contrataciones directas y gestionar asistencia financiera urgente ante los gobiernos provincial y nacional, sin los plazos administrativos habituales.

El rebrote de los focos de incendio, sumado a ráfagas de viento de hasta 40 km/h, calor y sequía, mantiene a las autoridades en alerta y podría derivar en evacuaciones preventivas de vecinos. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este miércoles se esperan lluvias aisladas y fuertes, que podrían aliviar la labor de bomberos y brigadistas, aunque las ráfagas podrían superar los 90 km/h.

La catástrofe en Puerto Patriada y la continuidad del fuego en el Parque Nacional Los Alerces, activo desde hace más de un mes, mantienen a la provincia en una situación extrema, que requiere atención inmediata a la población afectada, desde asistencia sanitaria y social hasta la reconstrucción de viviendas y la recuperación de servicios esenciales.