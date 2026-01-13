El Gobierno celebró el 31,5% de inflación en 2025: "Un logro extraordinario"

El presidente Javier Milei reaccionó de inmediato a la publicación oficial con un mensaje en su cuenta de X en el que elogió al ministro de Economía, Luis Caputo. “Toto, el más grande”, escribió el jefe de Estado, en mayúsculas, y cerró su posteo con el ya habitual “Fin”.

Caputo, por su parte, realizó un extenso análisis en redes sociales en el que destacó que 2025 cerró con “la inflación más baja de los últimos 8 años, tanto en su medición a nivel general como núcleo”. El ministro subrayó que el resultado fue "un logro extraordinario" y se alcanzó en un contexto de reacomodamiento de precios relativos, flotación cambiaria y una fuerte contracción en la demanda de dinero, que atribuyó a un “feroz ataque político” que derivó en una dolarización cercana al 50% del M2.

Otros referentes del oficialismo también se sumaron a la celebración. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recordó que al inicio de la gestión la inflación de 2023 había sido del 211,4%, “la más alta del mundo”, y afirmó que el resultado actual es consecuencia de “haber hecho lo que había que hacer”, cerrando su mensaje, al igual que Milei, con un “Fin”.

La senadora nacional Patricia Bullrich dedicó varios mensajes al dato oficial. En uno de ellos señaló que 2025 fue el año con menor inflación desde 2017 y habló de un “esfuerzo enorme”. En otro, comparó la situación actual con la gestión anterior, al recordar inflaciones mensuales que nunca bajaron del 6% y llegaron a picos del 25%, pese a los controles y regulaciones. “El rumbo cambió y los que más ganan son los argentinos”, sostuvo.

El ministro del Interior, Diego Santilli, destacó que el país pasó “de ser el país con más inflación del mundo con el kirchnerismo a tener la inflación más baja de los últimos 8 años”, y resaltó que el resultado se logró sin cepo, sin controles de precios y sin intervenciones en las góndolas.

También se expresó el secretario de Comunicación, Javier Lanari, quien destacó que no solo se trata de la inflación anual más baja en ocho años, sino que hubo que retroceder más de dos décadas para encontrar dos años consecutivos con inflación a la baja. En la misma línea, Lisandro Catalán afirmó que el equilibrio fiscal y la no emisión “no fueron un eslogan”, sino el camino que permitió alcanzar estos resultados.

De esta manera, el oficialismo convirtió el dato del INDEC en una señal política y económica, con una fuerte reivindicación del programa de ajuste y estabilización que impulsa el Gobierno desde el inicio de la gestión.