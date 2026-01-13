Boca negocia con dos futbolistas: quiénes son y cómo están las conversaciones

Ya solucionadas las gestiones por el extremo colombiano, que llegará en una operación que ronda los 5 millones de dólares, Marcelo Delgado y la estructura de fútbol cambiaron la mira y retomaron la búsqueda por estos dos objetivos de San Lorenzo: Alexis Cuello y Gastón Hernández.

Tras un tiempo de parate de las conversaciones entre ambos clubes, el Xeneize logró retomar las conversaciones para comprar el 60% del pase del delantero y no se rinde por el defensor. ¿Qué tan probable es que se den ambas llegadas al club azul y oro?

En primer lugar, el Ciclón pretende al menos tres millones de dólares netos por Cuello, cifra a la que Boca se acercó en esta primera oferta de palabra, aunque todavía es insuficiente para que se de el traspaso. Se espera que en los próximos días eleve la propuesta para quedarse con el goleador que elogió públicamente Martín Palermo.

Por su parte, la situación de Gastón Hernández es más compleja: uno de los grandes referentes de los últimos tiempos de San Lorenzo fue ofrecido por parte de la representación pero el Ciclón por lo que ha significado se pondrá más duro con Boca en cuanto se hable de números.