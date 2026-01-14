Los espectáculos más vistos de Buenos Aires

La Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales brindó el ranking de los espectáculos teatrales de la Ciudad de Buenos Aires de la última semana.
El gran ganador de la segunda semana del 2026 resultó "Salud, Moldavsky y Amor" el espectáculo humorístico de Roberto Moldavsky que -con cinco funciones en el Teatro Apolo- se ubica en la primera posición del ranking teatral en los cuatro rubros de la Ciudad de Buenos Aires: recaudación, cantidad de espectadores, porcentaje de ocupación de sala, según la información oficial suministrada por la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales (AADET - Teatro y Música) para la semana comprendida entre el 5 al 11 de enero de 2026.
En el segundo lugar de los espectáculos teatrales más vistos -con cuatro funciones en El Nacional- de ubica "Company", el musical encabezado por Fer Dente. Después de cuatro años, el actor, bailarín y conductor regresa como protagonista de la obra maestra de Stephen Sondheim junto a una big band en vivo, un elenco de primer nivel. La historia presenta a Bobby, un hombre encantador y carismático, el soltero más codiciado que al cumplir 35 años se enfrenta a un dilema universal: Estar solo está realmente tan bueno como parece? .
La tercera ubicación -con 5 funciones en el Teatro Metropolitan- correspondió a la reposición de "Cuestión de género", la obra protagonizada por Moria Casán y Jorge Marrale. Jade es una diseñadora elegante y exitosa, pero recibe el resultado negativo de un examen médico. Al momento de compartir la noticia con Francisco- su esposo desde hace 30 años- aprovecha para revelarle un secreto que viene guardando desde el inicio del matrimonio. Se trata de una comedia sobre el amor incondicional, pero también sobre las condiciones inconfesables que nos planteamos a la hora de amar.
Con seis funciones semanales en el Multiteatro, ""La funcion que sale mal" logró ubicarse en la cuarta posición del ranking. La comedia inglesa protagonizada por Dan Breitman, Diego Reinhold, Héctor Díaz, Fredy Villareal, Victoria Almeida, Gonzalo Suárez, Maida Andreanacci y Federico Ottone -con la dirección de Manuel González Gil- requiere de un notable esfuerzo actoral, mucha coordinación en escena y un mucha destreza física.
"La Función Que Sale Mal", una delirante comedia de origen inglés llamada "The Play That Goes Wrong" que, desde su estreno en 2012 en Londres, ha tenido versiones en más de 30 países, incluyendo Estados Unidos, Australia, Francia, España, Alemania, México y en Argentina, donde tuvo su primera versión bajo el nombre "Como el Culo", en 2016.
