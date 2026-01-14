Los espectáculos más vistos de Buenos Aires

image

En el segundo lugar de los espectáculos teatrales más vistos -con cuatro funciones en El Nacional- de ubica "Company", el musical encabezado por Fer Dente. Después de cuatro años, el actor, bailarín y conductor regresa como protagonista de la obra maestra de Stephen Sondheim junto a una big band en vivo, un elenco de primer nivel. La historia presenta a Bobby, un hombre encantador y carismático, el soltero más codiciado que al cumplir 35 años se enfrenta a un dilema universal: Estar solo está realmente tan bueno como parece? .

image

La tercera ubicación -con 5 funciones en el Teatro Metropolitan- correspondió a la reposición de "Cuestión de género", la obra protagonizada por Moria Casán y Jorge Marrale. Jade es una diseñadora elegante y exitosa, pero recibe el resultado negativo de un examen médico. Al momento de compartir la noticia con Francisco- su esposo desde hace 30 años- aprovecha para revelarle un secreto que viene guardando desde el inicio del matrimonio. Se trata de una comedia sobre el amor incondicional, pero también sobre las condiciones inconfesables que nos planteamos a la hora de amar.

image

Con seis funciones semanales en el Multiteatro, ""La funcion que sale mal" logró ubicarse en la cuarta posición del ranking. La comedia inglesa protagonizada por Dan Breitman, Diego Reinhold, Héctor Díaz, Fredy Villareal, Victoria Almeida, Gonzalo Suárez, Maida Andreanacci y Federico Ottone -con la dirección de Manuel González Gil- requiere de un notable esfuerzo actoral, mucha coordinación en escena y un mucha destreza física.

image

"La Función Que Sale Mal", una delirante comedia de origen inglés llamada "The Play That Goes Wrong" que, desde su estreno en 2012 en Londres, ha tenido versiones en más de 30 países, incluyendo Estados Unidos, Australia, Francia, España, Alemania, México y en Argentina, donde tuvo su primera versión bajo el nombre "Como el Culo", en 2016.