Clima en Buenos Aires y en todo el país: pronóstico para este 31 de diciembre en la previa de Año Nuevo

En la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires se espera un día muy caluroso, con cielo parcialmente nublado y algunos posibles chaparrones durante la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C y los 36°C, por lo que las celebraciones de fin de año se darán en un ambiente pesado y con sensación térmica elevada.

CABA Clima extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Alrededores. Servicio Meteorológico Nacional.

Como estará el clima en cada parte del país

En la región central del país el calor será protagonista. En Santa Fe y Entre Ríos, el termómetro podría alcanzar los 38°C, con cielo mayormente nublado y probabilidad de inestabilidad en algunos sectores, sobre todo hacia la tarde o noche. En Córdoba también se espera una jornada calurosa, con máximas cercanas a los 37°C y nubosidad variable.

El norte del país combinará calor y mayor presencia de nubosidad. En provincias como Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca, el cielo estará mayormente cubierto y no se descartan lluvias o tormentas aisladas. Las temperaturas se mantendrán elevadas, con mínimas cerca de los 22°C y máximas entre 33°C y 36°C.

Clima Mapa del clima del país para este miércoles 31 de diciembre. Servicio Meteorológico Nacional.

En la región de Cuyo predominarán las condiciones estables. Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja tendrán una jornada con cielo algo nublado o parcialmente cubierto, sin lluvias previstas y con calor sostenido: las máximas estarán entre los 34°C y 37°C, con ambiente seco en gran parte de la región.

La Patagonia mostrará el escenario más contrastante respecto al resto del país. En Neuquén y Río Negro el clima será moderado, con cielo algo nublado y temperaturas que podrán ubicarse entre 15°C y 30°C. En Chubut el ambiente será más fresco, con marcas que irán aproximadamente de 16°C a 24°C. Mucho más frío será el panorama en el extremo sur: Santa Cruz tendrá mínimas cercanas a 3°C y máximas cercanas a 17°C, mientras que en Tierra del Fuego se esperan entre 5°C y 9°C, con cielo nublado y posibilidad de lluvias aisladas.

Temperatura Mapa de las temperaturas del país para este miércoles 31 de diciembre. Servicio Meteorológico Nacional.

Para el primer fin de semana del 2026, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa un marcado descenso de temperatura en el AMBA gracias al ingreso de una masa de aire más fresca. Entre el viernes 2, sábado 3 y domingo 4, las máximas se ubicarán entre los 27°C y 29°C, mientras que las mínimas podrían descender hasta los 17°C, ofreciendo un alivio significativo tras los días de calor intenso, donde las temperaturas llegaron a los 39°C.