Clima en el AMBA: alerta amarilla por frío extremo durante este domingo 13 de septiembre

La temperatura mínima será de 3ºC y la máxima llegará a 12ºC en el cierre del fin de semana. El aviso por frío extremo abarca a gran parte de Buenos Aires y otras 12 provinas. Mirá cómo seguirá el tiempo durante los próximos días.
Este domingo 13 de septiembre se presenta en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con alerta amarilla por frío extremo. Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas rondarán entre los 3ºC y 12ºC, en una jornada sin lluvias y con cielo parcialmente nublado.
Más allá del AMBA, el aviso por frío extremo abarca a gran parte de la provincia de Buenos Aires, el sudeste de Entre Ríos, el norte de La Pampa, zonas del sur y oeste de Córdoba, San Luis, el este de Jujuy, Tucumán, el sur de Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y el noroeste de Neuquén.
La presencia del clima fresco está relacionada con la entrada de una masa de origen polar que avanzó sobre un amplio sector del país. El fenómeno provocó heladas en distintas regiones, nevadas en sectores cordilleranos y un descenso de las marcas térmicas en el centro y norte de la Argentina.
A partir del lunes comenzará un ascenso progresivo de temperatura en el AMBA. Las previsiones para el inicio de la semana indican condiciones estables, sin lluvias y una máxima que trepará a 16°C, con viento del norte favoreciendo el repunte térmico. El martes se espera una continuidad en el ascenso de las marcas térmicas, con valores entre 8°C y 19°C, aunque con una rotación temporaria del viento al sur que podría generar un leve descenso el miércoles, cuando se proyectan 6°C a 16°C.
El tramo más templado llegará hacia el jueves y viernes, con máximas previstas de 23°C y 25°C, respectivamente, bajo un escenario de mayor estabilidad y predominio del sol. De esta manera, el frío que marcó la semana quedará atrás y dará paso a un período más acorde a la transición hacia la primavera.
-Evitá exponerte por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigate con muchas capas de ropa liviana.
-Generá más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).
-Mantené la casa calefaccionada de forma segura.
-Evitá los cambios bruscos de temperatura.
-Tomá mucho líquido y evitá el consumo de bebidas alcohólicas.
-Si estás afectado por el frío, no te automediques, y consultá con un médico o dirigite al centro de salud más cercano.
-Si tenés medicación recetada mantené el plan de acción actualizado.
-No fumes en ambientes cerrados.
-Prestá especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.