El tiempo en el AMBA para este martes 8 de septiembre

El SMN anticipa para este martes una jornada fría pero con cielo despejado en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes 8 de septiembre la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano tendrán una jornada con cielo despejado durante la mañana y parcialmente nublado durante la tarde, sin probabilidad de lluvias. La temperatura mínima será de 7°C y la máxima alcanzará los 16°C.
Para el miércoles se espera una jornada con condiciones estables. El cielo estará parcialmente nublado durante el día y mayormente nublado hacia la noche, con una probabilidad de precipitaciones de entre 0 y 10%. La temperatura oscilará entre los 10°C y los 19°C.
El jueves continuará el buen tiempo, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones. La mínima será de 12°C y la máxima llegará a los 20°C. Durante el fin de semana se mantendrán las temperaturas frescas.
En el NOA y NEA, se esperan jornadas con nubosidad variable y algunos momentos de sol. Las temperaturas serán más agradables en comparación con otras regiones, con máximas que rondarán entre los 19°C y 27°C. Algunas zonas del norte podrían registrar precipitaciones aisladas.
En la región centro del país, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, predominarán los cielos parcialmente nublados, con temperaturas frescas. Las máximas estarán entre los 14°C y 23°C, mientras que algunas áreas podrían tener lluvias aisladas. En Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrá un escenario fresco, con nubosidad variable y bajas temperaturas. Las máximas se ubicarán entre los 12°C y 18°C, con mínimas cercanas a los 0°C en algunos sectores.
La zona del Litoral presentará abundante nubosidad y posibilidad de precipitaciones aisladas, especialmente sobre el este del país. Las temperaturas máximas estarán cerca de los 12°C a 21°C.
Por último, el sur argentino seguirá siendo la región más fría. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan bajas temperaturas, con mínimas de hasta -5°C y máximas que no superarían los 10°C. También podrían registrarse lluvias, nevadas y presencia de aire frío durante toda la jornada.