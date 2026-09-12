TramBus: qué calles cambiarán su sentido de circulación en Almagro y Caballito

En esta instancia se modificarán las condiciones de estacionamiento en algunos sectores. En Avenida La Plata quedará prohibido estacionar durante las 24 horas en ambas manos, mientras que en Quito se permitirá del lado par y estará prohibido estacionar y detenerse del lado impar, donde se encuentra la ciclovía.

Además, se modificará el recorrido de la línea 2 de colectivos en sentido hacia Lomas del Mirador. Actualmente transita por Quito, avenida La Plata y avenida Rivadavia, pero con el nuevo esquema circulará por Quito, Quintino Bocayuva y avenida Rivadavia.

La segunda etapa incluirá modificaciones en avenida Honorio Pueyrredón, avenida Acoyte, Juan B. Ambrosetti, Felipe Vallese y Balcarce, mientras que en la tercera se modificarán los sentidos de circulación de Zañartú, Gibson y Butteler.

El recorrido del TramBus

La nueva línea de transporte contará con un recorrido de 20 kilómetros entre Nueva Pompeya, la Costanera Norte y Aeroparque, atravesará ocho barrios y tendrá carriles exclusivos y preferenciales. El sistema dispondrá además de prioridad de paso en las principales intersecciones mediante "semáforos observados", que podrán extender el tiempo de luz verde ante la aproximación de una unidad.

Las unidades serán 100% eléctricas, silenciosas y sin emisiones, tendrán piso bajo, rampas en todas las puertas, espacios para personas con movilidad reducida y cochecitos, WiFi gratuito, validadoras multipago y cartelería audiovisual con información en tiempo real.

En azul, la traza del TramBus.

El recorrido tendrá paradas aproximadamente cada 500 metros y contará con 11 paradores icónicos ubicados en puntos estratégicos, que funcionarán como nodos de conexión con otros medios de transporte. La traza permitirá combinar con las líneas de subte A, B, D, E y H y con cuatro líneas de trenes metropolitanos, además de la red pública de bicicletas EcoBici.

El sistema unirá los barrios de Nueva Pompeya, Parque Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Almagro, Caballito, Villa Crespo y Palermo, y permitirá viajes directos entre Nueva Pompeya y la Costanera Norte.