A su vez, rige un aviso amarillo por tormentas en otras zonas de Misiones, Córdoba, Formosa y San Luis. En estos casos, se anticipan fenómenos meteorológicos con “capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas” y los valores de precipitación acumulada rondarán entre 30 y 70 milímetros.

Más al sur del país, en Santa Cruz y Tierra del Fuego, hay alerta amarillla por lluvias intensas.

El mapa de alertas del SMN para este domingo 22 de noviembre.

Las recomendaciones del SMN por tormentas fuertes

-Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.

-Desconectá, mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.

-Si realizás un viaje, quedate en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.

-Si estás en la playa: las carpas, tiendas de campaña o aleros no protegen de los rayos. Abandoná el lugar.

-En áreas rurales alejate de animales de gran porte. Evitá permanecer en lugares elevados.

-Mantenete alejado de conductores eléctricos como alambrados o verjas. Evitá refugiarte debajo de árboles o estructuras metálicas. Al aire libre, la mejor protección es permanecer en cuclillas con la cabeza gacha y taparse los oídos.

-Evitá permanecer en cuerpos de agua, piletas, mar o ríos.

-Evitá realizar actividades al aire libre.

-Tené siempre a mano una linterna.