El fin de semana continuará hoy con buenas condiciones del tiempo y cielo parcialmente nublado. Mirá en qué provincias hay alerta meteorológica por tormentas y lluvias. Cómo estará el tiempo durante los próximos días.
Este domingo 22 de noviembre se presentará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con una jornada agradable. El cielo estará parcialmente nublado y las temperaturas rondarán entre los 22ºC de mínima y 28ºC de máxima, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El lunes 23, el feriado por el traslado del Día de la Soberanía Nacional tendrá cielo mayormente nublado, vientos del noroeste cambiando al oeste y las marcas térmicas irán de los 17ºC a los 30ºC. Y para el martes 24, en tanto, se anuncia cielo nublado y los termómetros se ubicarán entre los 20ºC y los 30ºC.
Ya el miércoles 25 se espera cielo algo nublado y vientos del noreste cambiando al noroeste, con una temperatura mínima de 14ºC y una máxima de 26ºC.
El SMN emitió este domingo una alerta naranja por tormentas en la provincia de Misiones, donde se prevé fenómenos meteorológicos peligrosos para sus habitantes, los bienes y el medio ambiente. El área será afectada por tormentas fuertes o severas que pueden estar acompañadas por abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas y frecuente actividad eléctrica.
A su vez, rige un aviso amarillo por tormentas en otras zonas de Misiones, Córdoba, Formosa y San Luis. En estos casos, se anticipan fenómenos meteorológicos con “capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas” y los valores de precipitación acumulada rondarán entre 30 y 70 milímetros.
Más al sur del país, en Santa Cruz y Tierra del Fuego, hay alerta amarillla por lluvias intensas.
-Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.
-Desconectá, mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.
-Si realizás un viaje, quedate en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.
-Si estás en la playa: las carpas, tiendas de campaña o aleros no protegen de los rayos. Abandoná el lugar.
-En áreas rurales alejate de animales de gran porte. Evitá permanecer en lugares elevados.
-Mantenete alejado de conductores eléctricos como alambrados o verjas. Evitá refugiarte debajo de árboles o estructuras metálicas. Al aire libre, la mejor protección es permanecer en cuclillas con la cabeza gacha y taparse los oídos.
-Evitá permanecer en cuerpos de agua, piletas, mar o ríos.
-Evitá realizar actividades al aire libre.
-Tené siempre a mano una linterna.