El movimiento comenzó a impactar en el tránsito cerca de las 22, especialmente sobre la Avenida 9 de Julio, en el corredor que conecta Constitución con Corrientes. A medida que pasaron las horas, las congestiones se extendieron por varias arterias del centro, con complicaciones para circular hacia el norte.

Después de las 23, las demoras alcanzaban Bernardo de Irigoyen, Independencia, Rivadavia, Pellegrini y sectores cercanos a Córdoba. También había inconvenientes sobre Cerrito, entre Rivadavia y Marcelo T. de Alvear, mientras los carriles centrales de la 9 de Julio registraban una importante carga vehicular.

El transporte público tampoco quedó al margen: desde las 21.30, tres estaciones de subte dejaron de funcionar como paradas, Carlos Pellegrini (línea B), Diagonal Norte (línea C) y 9 de Julio (línea D), ubicadas en la zona del Obelisco.

Para controlar la situación, el Gobierno de la Ciudad desplegó un operativo especial con efectivos de la Policía porteña y vallados en distintos puntos, entre ellos Cerrito y Libertad, Corrientes entre Pellegrini y Suipacha, y Diagonal Norte, en el tramo comprendido entre Carlos Pellegrini y Suipacha.

Entre los festejos, algunos simpatizantes se subieron a semáforos y estructuras lumínicas. La emoción también se reflejó en historias familiares, como la de un hombre que fue con su hijo de 17 años y expresó: "Yo ya estoy jubilado de títulos, pero para él es el primero".

Los fuegos artificiales iluminaron el cielo de Buenos Aires en una noche que quedó marcada por el regreso de Boca a la cima internacional después de 18 años, con una multitud que celebró hasta las primeras horas de la madrugada.