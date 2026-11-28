La máxima llegará a los 33ºC, de acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional. La alerta por temperaturas extremas alcanza a otras regiones del país y también hay aviso amarillo por tormentas. Cómo seguirá el clima.
Este sábado 28 de noviembre se presentará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con cielo parcialmente nublado y temperaturas en ascenso. Las marcas térmicas rondarán entre los 26ºC de mínima y 33ºC de máxima, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por calor extremo.
La tendencia climática se mantendrá durante el domingo 29 de noviembre, cuando se registrarán 23ºC de mínima y 34ºC de máxima, en una jornada con cielo parcialmente nublado. Y el lunes 30 se esperan condiciones similares: cielo parcialmente nublado con marcas térmicas que oscilarán los 23ºC y 33ºC.
Más allá del AMBA, el SMN emitió este sábado una alerta amarilla por calor extremo que abarca amplios sectores de la provincia de Buenos Aires, La Pampa y Mendoza. Las temperaturas previstas pueden ser peligrosas para la salud, sobre todo entre los grupos que requieren mayor cuidado: niños y niñas, personas de más de 65 años, embarazadas y quienes padecen enfermedades crónicas.
A su vez, el organismo oficial dispuso un aviso amarillo por tormentas en el sur de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy. Las tormentas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas fuertes.
-Aumentar el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
-No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).
-Prestar atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.
-Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.
-Ingerir frutas y verduras.
-Reducir la actividad física.
-Utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.
-Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.