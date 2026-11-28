El mapa de alertas del SMN por calor extremo para este sábado 28 de noviembre.

Las recomendaciones del SMN por calor extremo

-Aumentar el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

-No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

-Prestar atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

-Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.

-Ingerir frutas y verduras.

-Reducir la actividad física.

-Utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

-Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.