El hijo del recordado empresario sumó una nueva rutina de entrenamiento en el gimnasio y modificó su alimentación. Los resultados se vieron una imagen que posteó en Instagram y sorprendió a sus seguidores.
Felipe Fort sorprendió a sus seguidores al mostrar su notable cambio físico, luego de incorporar una nueva rutina de entrenamiento en el gimnasio y modificar su alimentación.
A través de sus historias de Instagram, el hijo del recordado Ricardo Fort compartió dos fotos tomadas con siete meses de diferencia. En ambas se lo puede ver posando frente al espejo y dejando al descubierto sus abdominales. La evolución de su musculatura resulta evidente al comparar ambas postales.
El joven, de 22 años, había contado tiempo atrás su decisión de modificar radicalmente sus hábitos y adoptar un estilo de vida más saludable. De ahí en más, puso el foco en la tonificación muscular y dejó de lado la comida chatarra. Incluso, reveló que debió resistirse a consumir los chocolates de su propia fábrica.
Actualmente, su físico también representa una herramienta fundamental en la carrera como modelo. De hecho, protagonizó una producción para Prada Beauty y también participó de un desfile en el BAFWEEK.
Felipe publicó las imágenes de su cambio físico el día después de haberse cumplido 13 años de la muerte de su papá, Ricardo Fort. Su hermana Marta compartió un homenaje emotivo desde las redes sociales. En su posteo, la joven escribió: "25/11, fecha que queda en mi memoria y que marcó un antes y un después en mi vida”.
“La fecha va a pesar siempre y siempre se va a extrañar la presencia de mi figura paterna e ícono. Adelantado, avasallante e irrepetible como lo fue mi papá”, sumó Marta, en una imagen junto a Ricardo y Fort.
En el texto, Marta también expresó: “13 años sin vos. Cómo extraño esos pequeños momentos que hoy son enormes recuerdos. Gracias por todo lo que me enseñaste, por los valores que me dejaste y por enseñarme a seguir adelante. Mucho de lo que soy hoy es gracias a vos. Cuánto daría por un abrazo más y por contarte todo lo que viví desde que te fuiste”.
La participante de MasterChef Celebrity cerró la publicación con una frase que refleja el duelo que aún la acompaña: “La vida me enseñó a vivir sin vos, pero nunca va a enseñarme a dejar de extrañarte”.
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