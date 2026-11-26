Las dos imágenes que retratan el cambio físico de Felipe Fort.

El recuerdo de Ricardo Fort, a 13 años de su muerte

Felipe publicó las imágenes de su cambio físico el día después de haberse cumplido 13 años de la muerte de su papá, Ricardo Fort. Su hermana Marta compartió un homenaje emotivo desde las redes sociales. En su posteo, la joven escribió: "25/11, fecha que queda en mi memoria y que marcó un antes y un después en mi vida”.

“La fecha va a pesar siempre y siempre se va a extrañar la presencia de mi figura paterna e ícono. Adelantado, avasallante e irrepetible como lo fue mi papá”, sumó Marta, en una imagen junto a Ricardo y Fort.

En el texto, Marta también expresó: “13 años sin vos. Cómo extraño esos pequeños momentos que hoy son enormes recuerdos. Gracias por todo lo que me enseñaste, por los valores que me dejaste y por enseñarme a seguir adelante. Mucho de lo que soy hoy es gracias a vos. Cuánto daría por un abrazo más y por contarte todo lo que viví desde que te fuiste”.

La participante de MasterChef Celebrity cerró la publicación con una frase que refleja el duelo que aún la acompaña: “La vida me enseñó a vivir sin vos, pero nunca va a enseñarme a dejar de extrañarte”.